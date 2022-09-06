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https://sputnik-georgia.ru/20220906/vysokoreytingovyy-ispanskiy-telekanal-snimaet-peredachu-o-krasotakh-gruzii---270148134.html
Высокорейтинговый испанский телеканал снимает передачу о красотах Грузии
Высокорейтинговый испанский телеканал снимает передачу о красотах Грузии
Испанские телезрители лучше познакомятся с историей виноделия и культуры Грузии 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла журналистов высокорейтинговой испанской телекомпании ETB2, сообщает пресс-служба ведомства.В Грузии испанская телекомпания готовит передачу о туристическом потенциале страны, культурном наследии, вине и кухне, которая будет способствовать увеличению турпотока из Испании в Грузию и повышению осведомленности.В рамках пресс-тура испанские журналисты приняли участие в конных прогулках и рафтинге. Для представителей СМИ были проведены дегустации вин и кулинарные мастер-классы.Участники съемочной группы популярной программы телекомпании "ETB2" "Vascos por el mundo" снимали туристические достопримечательности Грузии - Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Дманиси, Степанцминда, Ананури и Сигнахи.Гости из Испании также побывали на репетиции Государственного ансамбля песни и танца "Рустави".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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культура, культура, грузинская культура, грузия, новости, туризм, тбилиси, испания, мцхета
культура, культура, грузинская культура, грузия, новости, туризм, тбилиси, испания, мцхета

Высокорейтинговый испанский телеканал снимает передачу о красотах Грузии

16:40 06.09.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
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Испанские телезрители лучше познакомятся с историей виноделия и культуры Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла журналистов высокорейтинговой испанской телекомпании ETB2, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В Грузии испанская телекомпания готовит передачу о туристическом потенциале страны, культурном наследии, вине и кухне, которая будет способствовать увеличению турпотока из Испании в Грузию и повышению осведомленности.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках пресс-тура испанские журналисты приняли участие в конных прогулках и рафтинге. Для представителей СМИ были проведены дегустации вин и кулинарные мастер-классы.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2022
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Участники съемочной группы популярной программы телекомпании "ETB2" "Vascos por el mundo" снимали туристические достопримечательности Грузии - Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Дманиси, Степанцминда, Ананури и Сигнахи.
Гости из Испании также побывали на репетиции Государственного ансамбля песни и танца "Рустави".
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