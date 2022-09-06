Высокорейтинговый испанский телеканал снимает передачу о красотах Грузии
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Испанские телезрители лучше познакомятся с историей виноделия и культуры Грузии
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии приняла журналистов высокорейтинговой испанской телекомпании ETB2, сообщает пресс-служба ведомства.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В Грузии испанская телекомпания готовит передачу о туристическом потенциале страны, культурном наследии, вине и кухне, которая будет способствовать увеличению турпотока из Испании в Грузию и повышению осведомленности.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
В рамках пресс-тура испанские журналисты приняли участие в конных прогулках и рафтинге. Для представителей СМИ были проведены дегустации вин и кулинарные мастер-классы.
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
Передачу о красотах Грузии снимает высокорейтинговый испанский телеканал
© Courtesy of the Georgian National Tourism Administration
Участники съемочной группы популярной программы телекомпании "ETB2" "Vascos por el mundo" снимали туристические достопримечательности Грузии - Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Дманиси, Степанцминда, Ананури и Сигнахи.
Гости из Испании также побывали на репетиции Государственного ансамбля песни и танца "Рустави".