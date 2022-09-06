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За наркопреступления в Грузии задержали 10 человек – изъяты героин и кокаин
За наркопреступления в Грузии задержали 10 человек – изъяты героин и кокаин
По данным следствия, задержанные систематически продавали наркотические вещества 06.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-06T14:14+0400
2022-09-06T14:14+0400
2022-09-06T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали десять человек за наркопреступления, в том числе четырех обвиняемых в торговле наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в разное время как в Тбилиси, так и в регионах Грузии. По информации МВД, двое из задержанных были ранее судимы, а еще двое являются иностранцами, в том числе один из них гражданин Украины.По данным следствия, задержанные систематически продавали наркотические вещества. На основании решения судьи, полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических веществ и провели тайную аудио- и видеозапись.Полиция изъяла незаконно проданные наркотические вещества в качестве вещественного доказательства, также изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков.В результате личного обыска задержанных и во время обыска домов изъяты наркотические вещества разных наименований, в том числе более 1 килограмма героина, суботекса, Альфа-ПВП, 45 упаковок метадона, а также кокаин и метадон в особо крупном размере.Следствие ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркотики, преступность в грузии
За наркопреступления в Грузии задержали 10 человек – изъяты героин и кокаин
14:14 06.09.2022 (обновлено: 14:42 06.09.2022)
По данным следствия, задержанные систематически продавали наркотические вещества
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Грузинские полицейские задержали десять человек за наркопреступления, в том числе четырех обвиняемых в торговле наркотиками, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Задержания были произведены в разное время как в Тбилиси, так и в регионах Грузии. По информации МВД, двое из задержанных были ранее судимы, а еще двое являются иностранцами, в том числе один из них гражданин Украины.
По данным
следствия, задержанные систематически продавали наркотические вещества. На основании решения судьи, полицейские несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических веществ и провели тайную аудио- и видеозапись.
Полиция изъяла незаконно проданные наркотические вещества в качестве вещественного доказательства, также изъяты деньги, полученные от продажи наркотиков.
В результате личного обыска задержанных и во время обыска домов изъяты наркотические вещества разных наименований, в том числе более 1 килограмма героина, суботекса, Альфа-ПВП, 45 упаковок метадона, а также кокаин и метадон в особо крупном размере.
Следствие ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.