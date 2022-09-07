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Конкурс красоты Elite World объявил своих победителей - ФОТО

Конкурс красоты Elite World объявил своих победителей - ФОТО

Финалисты ТОП-30, в том числе победительница из Грузии Нино Соселия, приняли участие в интенсивной подготовке 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T19:00+0400

2022-09-07T19:00+0400

2022-09-07T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Ведущая мировая модельная компания Elite World объявила победителей 35-го конкурса Elite Model Look – среди 30 финалистов победителями были названы 18-летняя Мажда из Южного Судана и 19-летний Серджи из Испании.Церемония награждения состоялась в исторической крепости в Праге. В состав жюри вошли представители группы ELITE и признанные профессионалы отрасли, которые назвали победителей и вручили им контракты глобального управления от всемирной сети Elite Model Management.Церемония впервые прошла в оффлайн формате спустя два года из-за пандемии коронавируса.Финалисты ТОП-30, отобранные из тысяч участников из более чем 100 разных стран, в том числе победительница из Грузии Нино Соселия, приняли участие в интенсивной подготовке конкурса.Фотографы, специалисты по прическам и визажу, а также опытные наставники провели для финалистов индивидуальное обучение, фотосессии, интервью и уроки дефиле, чтобы помочь конкурсантам продемонстрировать свои таланты и навыки.Один из самых престижных профессиональных международных конкурсов моделей, уже в четырнадцатый раз проводится в Грузии официальным представителем ELITE – модельным агентством "IC Model Management".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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