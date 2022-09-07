https://sputnik-georgia.ru/20220907/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-v-avguste-270175957.html
Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в августе
Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в августе
В стране для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T13:03+0400
2022-09-07T13:03+0400
2022-09-07T13:03+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии выявили 47 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев в августе текущего года, говорится в сообщении на сайте Национального лесного агентства Минсельхоза.Большая часть нарушений приходится на регион Шида Картли – 18 случаев. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:Автотранспортные средства, в которых были найдены незаконные лесоматериалы, опечатаны и вместе с древесиной вывезены на "деловые дворы" Агентства. Составлена соответствующая документация, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.Лесной пожар на востоке Грузии потушен >>>В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство
Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в августе
В стране для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах"
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
В Грузии выявили 47 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев в августе текущего года, говорится в сообщении на сайте
Национального лесного агентства Минсельхоза.
В целом, сотрудники Лесного агентства и департамента по надзору охраны окружающей среды изъяли 209 624 кубометра древесины разной породы, в том числе 44 904 кубометра - это древесина, предназначенная для изготовления дров, а 164 72 – для разных материалов.
Большая часть нарушений приходится на регион Шида Картли – 18 случаев. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 2.
Автотранспортные средства, в которых были найдены незаконные лесоматериалы, опечатаны и вместе с древесиной вывезены на "деловые дворы" Агентства. Составлена соответствующая документация, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.
В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.