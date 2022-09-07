https://sputnik-georgia.ru/20220907/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-v-avguste-270175957.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в августе

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявили в августе

В стране для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T13:03+0400

2022-09-07T13:03+0400

2022-09-07T13:03+0400

грузия

новости

общество

национальное лесное агентство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/07/252527353_0:17:2097:1197_1920x0_80_0_0_7e765ee20b5683acd3df844b3251a543.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В Грузии выявили 47 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев в августе текущего года, говорится в сообщении на сайте Национального лесного агентства Минсельхоза.Большая часть нарушений приходится на регион Шида Картли – 18 случаев. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:Автотранспортные средства, в которых были найдены незаконные лесоматериалы, опечатаны и вместе с древесиной вывезены на "деловые дворы" Агентства. Составлена соответствующая документация, материалы отправлены в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.Лесной пожар на востоке Грузии потушен >>>В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное лесное агентство