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https://sputnik-georgia.ru/20220907/nona-gaprindashvili-i-netflix-dostigli-soglasheniya-270167758.html
Нона Гаприндашвили и Netflix достигли соглашения
Нона Гаприндашвили и Netflix достигли соглашения
В качестве компенсации за моральный ущерб грузинская шахматистка требовала от Netflix 5 миллионов долларов 07.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спор между легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили с Netflix завершился соглашением, сообщает телеканал "Рустави 2".Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили: в картине говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.В частности, в одном из эпизодов многосерийного фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с 59 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требовала от Netflix 5 миллионов долларов.Грузинская шахматистка начала судебный спор в Netflix в 2021 году. В январе 2022 года окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Тогда юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором поблагодарила свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных. Выражаясь шахматным языком, дебют выигран, отметила тогда Гаприндавшили.Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных &gt;&gt;&gt;Netflix обжаловала решение в 9-м окружном апелляционном суде, однако во вторник дело было закрыто.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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нона гаприндашвили, netflix, сша, калифорния, тбилиси, грузия, новости, спорт
нона гаприндашвили, netflix, сша, калифорния, тбилиси, грузия, новости, спорт

Нона Гаприндашвили и Netflix достигли соглашения

10:13 07.09.2022 (обновлено: 10:18 07.09.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНона Гаприндашвили
Нона Гаприндашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В качестве компенсации за моральный ущерб грузинская шахматистка требовала от Netflix 5 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спор между легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили с Netflix завершился соглашением, сообщает телеканал "Рустави 2".
Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили: в картине говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.
© photo : Netflix (2020)Кадр из сериала "Ход королевы"
Кадр из сериала Ход королевы - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Кадр из сериала "Ход королевы"
© photo : Netflix (2020)
В частности, в одном из эпизодов многосерийного фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с 59 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.
Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требовала от Netflix 5 миллионов долларов.

Условия достигнутого между Гаприндашвили и Netflix соглашения не разглашаются. "Стороны довольны тем, что вопрос разрешился", - заявил адвокат Александр Руфус-Айзекс, представлявший интересы Гаприндашвили.

Грузинская шахматистка начала судебный спор в Netflix в 2021 году. В январе 2022 года окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Тогда юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
© photo: Sputnik / Saakov
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По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором поблагодарила свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных. Выражаясь шахматным языком, дебют выигран, отметила тогда Гаприндавшили.
Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных >>>
Netflix обжаловала решение в 9-м окружном апелляционном суде, однако во вторник дело было закрыто.
© photo : press-service of the Government of GeorgiaПятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2022
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
© photo : press-service of the Government of Georgia
Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".
Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.
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