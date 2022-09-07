https://sputnik-georgia.ru/20220907/nona-gaprindashvili-i-netflix-dostigli-soglasheniya-270167758.html

Нона Гаприндашвили и Netflix достигли соглашения

Нона Гаприндашвили и Netflix достигли соглашения

В качестве компенсации за моральный ущерб грузинская шахматистка требовала от Netflix 5 миллионов долларов 07.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спор между легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили с Netflix завершился соглашением, сообщает телеканал "Рустави 2".Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили: в картине говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.В частности, в одном из эпизодов многосерийного фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с 59 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требовала от Netflix 5 миллионов долларов.Грузинская шахматистка начала судебный спор в Netflix в 2021 году. В январе 2022 года окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Тогда юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором поблагодарила свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных. Выражаясь шахматным языком, дебют выигран, отметила тогда Гаприндавшили.Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных >>>Netflix обжаловала решение в 9-м окружном апелляционном суде, однако во вторник дело было закрыто.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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