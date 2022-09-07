Нона Гаприндашвили и Netflix достигли соглашения
10:13 07.09.2022 (обновлено: 10:18 07.09.2022)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНона Гаприндашвили
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
В качестве компенсации за моральный ущерб грузинская шахматистка требовала от Netflix 5 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Спор между легендарной грузинской шахматисткой Ноной Гаприндашвили с Netflix завершился соглашением, сообщает телеканал "Рустави 2".
Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили: в картине говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.
Кадр из сериала "Ход королевы"
В частности, в одном из эпизодов многосерийного фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с 59 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.
Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требовала от Netflix 5 миллионов долларов.
Условия достигнутого между Гаприндашвили и Netflix соглашения не разглашаются. "Стороны довольны тем, что вопрос разрешился", - заявил адвокат Александр Руфус-Айзекс, представлявший интересы Гаприндашвили.
Грузинская шахматистка начала судебный спор в Netflix в 2021 году. В январе 2022 года окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Тогда юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.
© photo: Sputnik / Saakov / Перейти в фотобанкЧемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Архивное фото
© photo: Sputnik / Saakov/
По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором поблагодарила свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных. Выражаясь шахматным языком, дебют выигран, отметила тогда Гаприндавшили.
Netflix обжаловала решение в 9-м окружном апелляционном суде, однако во вторник дело было закрыто.
© photo : press-service of the Government of GeorgiaПятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
Пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили
© photo : press-service of the Government of Georgia
Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".
Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.