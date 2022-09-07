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Сборная Грузии покидает Евробаскет-2022
Сборная Грузии покидает Евробаскет-2022
Статистически грузинские баскетболисты проиграли сопернику все четыре четверти 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T23:06+0400
2022-09-07T23:06+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские баскетболисты в упорной борьбе не смогли выиграть у сборной Черногории в пятой игре группы "А" Евробаскета-2022 - 73:81.Игру в плей-офф после пяти встреч продолжают сборные Испании, Турции, Бельгии и Черногории. Команды Грузии и Болгарии выбывают из дальнейшей борьбы, у них по шесть очков и всего по одной победе.Удачно начав первую четверть, сборная Грузии растеряла преимущество и остальное время матча лишь догоняла соперника. Статистически грузинские баскетболисты проиграли сопернику все четыре четверти.Стоит отметить, что и с трехочковыми подопечным Илиаса Зуроса крупно не везло.Что касается остальных матчей группы, то Испания была сильнее Турции 72:69, а Бельгия обыграла Болгарию - 89:82.
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спорт, грузия, новости, черногория, испания, турция
Сборная Грузии покидает Евробаскет-2022
23:06 07.09.2022 (обновлено: 23:55 07.09.2022)
Статистически грузинские баскетболисты проиграли сопернику все четыре четверти
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские баскетболисты в упорной борьбе не смогли выиграть у сборной Черногории в пятой игре группы "А" Евробаскета-2022 - 73:81.
Игру в плей-офф после пяти встреч продолжают сборные Испании, Турции, Бельгии и Черногории. Команды Грузии и Болгарии выбывают из дальнейшей борьбы, у них по шесть очков и всего по одной победе.
Удачно начав первую четверть, сборная Грузии растеряла преимущество и остальное время матча лишь догоняла соперника. Статистически грузинские баскетболисты проиграли сопернику все четыре четверти.
Стоит отметить, что и с трехочковыми подопечным Илиаса Зуроса крупно не везло.
Что касается остальных матчей группы, то Испания была сильнее Турции 72:69, а Бельгия обыграла Болгарию - 89:82.