https://sputnik-georgia.ru/20220907/sbornaya-gruzii-pokidaet-evrobasket-2022-270198780.html

Сборная Грузии покидает Евробаскет-2022

Сборная Грузии покидает Евробаскет-2022

Статистически грузинские баскетболисты проиграли сопернику все четыре четверти 07.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Грузинские баскетболисты в упорной борьбе не смогли выиграть у сборной Черногории в пятой игре группы "А" Евробаскета-2022 - 73:81.Игру в плей-офф после пяти встреч продолжают сборные Испании, Турции, Бельгии и Черногории. Команды Грузии и Болгарии выбывают из дальнейшей борьбы, у них по шесть очков и всего по одной победе.Удачно начав первую четверть, сборная Грузии растеряла преимущество и остальное время матча лишь догоняла соперника. Статистически грузинские баскетболисты проиграли сопернику все четыре четверти.Стоит отметить, что и с трехочковыми подопечным Илиаса Зуроса крупно не везло.Что касается остальных матчей группы, то Испания была сильнее Турции 72:69, а Бельгия обыграла Болгарию - 89:82.

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