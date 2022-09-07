https://sputnik-georgia.ru/20220907/v-baku-13-letnyaya-devochka-stala-materyu-posle-iznasilovaniya-ot-nee-otkazalas-semya-270177414.html
В Баку 13-летняя девочка стала матерью после изнасилования: от нее отказалась семья
В Баку 13-летняя девочка стала матерью после изнасилования: от нее отказалась семья
В настоящее время девочка и ее ребенок находятся в больнице 07.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-07T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Девочка-подросток 13 лет стала матерью в городе Баку, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на председателя Союза детей АР Кямаля Агазаде.В настоящее время девочка и ее ребенок находятся в больнице. Вес малыша 3,7 кг, он здоров. При этом мать потерпевшей хочет отказаться от дочери и внука, отметила она."Девочка рассказала, что ее изнасиловали. Следствие установит личность виновного. Я также поговорила с матерью потерпевшей. Женщина не хочет принимать ни дочь, ни ее ребенка, говорит, что это позор для ее семьи", - сказала Агазаде.О случившемся ей рассказала сама потерпевшая. Минувшей ночью она позвонила правозащитнице и попросила принять ее в приют. По словам Агазаде, новорожденного, скорее всего, передадут в детский дом."Пусть теперь госорганы разбираются. Девочка могла бы позвонить в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей или Минобразования, либо классному руководителю, но почему-то не сделала этого. Неужели никто не заметил, что все эти месяцы она ждала ребенка?" - сказала правозащитница.Беременна в 15: скандал в горной Аджарии >>>Аналогичный инцидент произошел в Азербайджане в октябре 2021 года. Тогда изнасилованная отчимом 11-летняя девочка родила ребенка на 31-й неделе беременности. Семья также отказалась от новорожденной. Ребенок не выжил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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баку, азербайджан, новости, происшествия
баку, азербайджан, новости, происшествия
В Баку 13-летняя девочка стала матерью после изнасилования: от нее отказалась семья
В настоящее время девочка и ее ребенок находятся в больнице
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
Девочка-подросток 13 лет стала матерью в городе Баку, пишет Sputnik Азербайджан
со ссылкой на председателя Союза детей АР Кямаля Агазаде.
"Она родила накануне в домашних условиях, затем ее доставили в больницу. 13-летняя девочка была изнасилована подростком. Инцидент произошел в Сабунчинском районе Баку. По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - сказала Агазаде.
В настоящее время девочка и ее ребенок находятся в больнице. Вес малыша 3,7 кг, он здоров. При этом мать потерпевшей хочет отказаться от дочери и внука, отметила она.
"Девочка рассказала, что ее изнасиловали. Следствие установит личность виновного. Я также поговорила с матерью потерпевшей. Женщина не хочет принимать ни дочь, ни ее ребенка, говорит, что это позор для ее семьи", - сказала Агазаде.
О случившемся ей рассказала сама потерпевшая. Минувшей ночью она позвонила правозащитнице и попросила принять ее в приют. По словам Агазаде, новорожденного, скорее всего, передадут в детский дом.
"Пусть теперь госорганы разбираются. Девочка могла бы позвонить в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей или Минобразования, либо классному руководителю, но почему-то не сделала этого. Неужели никто не заметил, что все эти месяцы она ждала ребенка?" - сказала правозащитница.
Аналогичный инцидент произошел в Азербайджане в октябре 2021 года. Тогда изнасилованная отчимом 11-летняя девочка родила ребенка на 31-й неделе беременности. Семья также отказалась от новорожденной. Ребенок не выжил.