https://sputnik-georgia.ru/20220908/glava-natsbanka-predstavil-v-parlamente-otchet-raboty-regulyatora-za-2021-god-270263942.html

Глава Нацбанка представил в парламенте отчет работы регулятора за 2021 год

Глава Нацбанка представил в парламенте отчет работы регулятора за 2021 год

В течение 2021 года Нацбанк поэтапно повысил ставку рефинансирования, с 8% до 10,5%, а позже до 11% 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T23:34+0400

2022-09-08T23:34+0400

2022-09-09T00:44+0400

грузия

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коба гвенетадзе

национальный банк грузии

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Высокая инфляция в Грузии в 2021 году связана с пандемией коронавируса, заявил президент Национального банка Коба Гвенетадзе в ходе выступления в парламенте.Гвенетадзе представил отчет о проделанной работе Нацбанка за 2021 год на пленарном заседании парламента. Глава регулятора указал на факторы, вызвавшие рост инфляции, и подробно рассказал обо всех шагах, предпринимаемых Нацбанком по снижению уровня роста цен.По его словам, глобальная инфляция была одной из главных тем в обзорах Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных организаций. Он подчеркнул, что причиной высокой инфляции стал рост цен на широко используемые продукты в мире, что характеризовалось подорожанием продовольствия.Глава регулятора заявил, что основная задача Национального банка — обеспечение ценовой стабильности. При этом Нацбанк должен обеспечивать стабильность и прозрачность деятельности финансовых институтов и способствовать устойчивому экономическому развитию страны таким образом, чтобы выполнение его основной задачи не ставилось под угрозу.Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>"Стабильность цен, со своей стороны, предполагает наличие такого уровня инфляции в среднесрочной перспективе, который является оптимальным для высокого и устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе", - сказал Гвенетадзе.По его словам, в этом заключается суть центральных банков и в то же время отличительная черта от других государственных институтов — думать об их долгосрочных результатах и ​​эффективности при принятии решений или реализации политики.Также, Гвенетадзе отметил, что среди рычагов сдерживания инфляции, Нацбанк имеет в руках только факторы, влияющие на спрос, что позволяет ему сокращать расходы экономических субъектов внутри страны.По словам Гвенетадзе, глобальные Центральные банки в 2021 году воздержались от ужесточения монетарной политики. Хотя, Нацбанк Грузии раньше других стран увидел риски роста инфляционных ожиданий и эффекта т.н. "второго раунда", и для предотвращения этих рисков ужесточил монетарную политику.В частности, в течение 2021 года Нацбанк поэтапно повысил ставку рефинансирования, с 8% до 10,5%, а позже до 11%."Но повышение процентных ставок — это еще и отдельная стоимость для населения, что мы прекрасно понимаем", - сказал Гвенетадзе.Он отметил, что именно в этом заключается дилемма центральных банков во время шоков, и именно поэтому политика регуляторов заключается в максимально возможном поддержании правильного баланса.Гвенетадзе подчеркнул, что регулятор иногда принимает непопулярные, болезненные, но необходимые решения. Каждое решение Нацбанка является оптимальным, и он старается найти золотую середину для поддержания ценовой стабильности с наименьшими затратами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, национальный банк грузии, парламент грузии