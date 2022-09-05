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Глава Нацбанка Грузии: наша цель снизить сильные колебания обменного курса лари

Глава Нацбанка Грузии: наша цель снизить сильные колебания обменного курса лари

Интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка скорректировать курс лари, но не остановить его падение 05.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-05T22:38+0400

2022-09-05T22:38+0400

2022-09-05T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 сен — Sputnik. В случае режима плавающего обменного курса цель Национального банка Грузии снизить лишние колебания лари, заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.В Грузии действует плавающий валютный курс, который контролирует Нацбанк. Как ранее заявил Гвенетадзе, система плавающего обменного курса – это механизм, который позволяет Грузии избежать больших потрясений, она берет на себя риски и погашает шок.Гвенетадзе пояснил, что интервенции в виде продажи валюты на аукционе связаны с желанием Нацбанка скорректировать курс лари, но не остановить его падение.По его словам, если бы Нацбанк уменьшил или полностью устранил колебания курса, то в стране перестал бы действовать режим плавающего курса.По его словам, для Грузии, с развивающейся экономикой, плавающему обменному курсу нет альтернативы.Что будет с курсом грузинского лари – прогноз эксперта >>"Я понимаю, что это часто непопулярно, хотя банки часто делают непопулярные, но необходимые шаги для долгосрочного роста", - сказал Гвенетадзе.Для стабилизации курса грузинского лари Нацбанк в конце августа продал на аукционе 32,3 миллиона долларов. Всего в 2022 году регулятор на аукционах уже продал 80,2 миллиона долларов и купил 80 миллионов долларов.Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.С 2020 года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.Глава Минфина Грузии: курс лари будет стабилен в ближайшее время >>Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил около 20,3%.Тем не менее, с 13 августа наметилось обесценивание лари. Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 сентября в размере 2,8956 GEL/$1.

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