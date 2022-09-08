https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruziya-mozhet-zarabotat-na-avtomobilnom-turizme---ekspert-270258929.html

Грузия может заработать на автомобильном туризме - эксперт

Грузия может заработать на автомобильном туризме - эксперт

Грузия как один из хабов продажи автомобилей может подзаработать, предложив гражданам России еще один вид туризма, считает эксперт 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T20:46+0400

2022-09-08T20:46+0400

2022-09-08T20:46+0400

грузия

новости

россия

экономика

туризм

национальная служба статистики грузии "сакстат"

автомобили

грузино-российские отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/16/248151692_207:0:2243:1145_1920x0_80_0_0_2534e43dd211a7b792ad8c1cc957d8a2.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия в связи с растущим спросом на подержанные автомобили в России может заинтересовать россиян автомобильным туризмом, заявил Sputnik Грузия директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Антироссийские санкции привели к резкому сокращению поставок в страну как новых, так и подержанных автомобилей.По словам эксперта, многие бренды перестали поставлять свою автомобильную продукцию в Россию, поэтому в стране проблемы с запчастями и автомобилями.Зубец считает, что Грузия как один из хабов продажи автомобилей может воспользоваться развитой у себя отраслью и подзаработать, предложив гражданам России еще один вид туризма."Если есть такие возможности, этим надо воспользоваться. Это тоже десятки миллионов долларов доходов для страны. Почему это не делается, я не понимаю. Эта история на годы вперед, и несколько лет все эти схемы будут работать", - отметил Зубец.В плену своих интересов: куда ведет Грузию развитие отношений с Россией? >>В Грузии еще с 1990-х сильно развит импорт автомобилей. Первое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформления документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но довольно свежие по пробегу автомобили из всех стран мира.Темпы реэкспорта легковых автомобилей в Грузии находятся на самом высоком уровне за 9 лет.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за семь месяцев 2022 года экспорт легковых автомобилей в стране составил 370,7 млн долларов, что является самым высоким показателем с 2013 года (387,3 млн), и что на 49,3% выше показателя 2021 года.Кроме того, рекордно растет и импорт легковых автомобилей в Грузию. В январе-июле в страну завезли машины стоимостью 759,7 миллиона долларов, что на 49,1% больше аналогичного показателя 2021 года.Куда экспортирует Грузия автомобили:Что касается реализации автомобилей из Грузии, действуют разные схемы. Чаще всего дилеры продают машины через интернет или же заранее договариваются с клиентом и выполняют роль посредника. Некоторые отгоняют машину на авторынок и реализуют ее там.Автомобильный рынок, расположенный в двадцати километрах от Тбилиси, - самый крупный на Южном Кавказе. Это своеобразный хаб, где покупают машины жители Армении, Азербайджана, России, Казахстана и других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, экономика, туризм, национальная служба статистики грузии "сакстат", автомобили, грузино-российские отношения