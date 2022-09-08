https://sputnik-georgia.ru/20220908/gruziya-mozhet-zarabotat-na-avtomobilnom-turizme---ekspert-270258929.html
Грузия может заработать на автомобильном туризме - эксперт
Грузия может заработать на автомобильном туризме - эксперт
Грузия как один из хабов продажи автомобилей может подзаработать, предложив гражданам России еще один вид туризма, считает эксперт 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T20:46+0400
2022-09-08T20:46+0400
2022-09-08T20:46+0400
грузия
новости
россия
экономика
туризм
национальная служба статистики грузии "сакстат"
автомобили
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия в связи с растущим спросом на подержанные автомобили в России может заинтересовать россиян автомобильным туризмом, заявил Sputnik Грузия директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.Антироссийские санкции привели к резкому сокращению поставок в страну как новых, так и подержанных автомобилей.По словам эксперта, многие бренды перестали поставлять свою автомобильную продукцию в Россию, поэтому в стране проблемы с запчастями и автомобилями.Зубец считает, что Грузия как один из хабов продажи автомобилей может воспользоваться развитой у себя отраслью и подзаработать, предложив гражданам России еще один вид туризма."Если есть такие возможности, этим надо воспользоваться. Это тоже десятки миллионов долларов доходов для страны. Почему это не делается, я не понимаю. Эта история на годы вперед, и несколько лет все эти схемы будут работать", - отметил Зубец.В плену своих интересов: куда ведет Грузию развитие отношений с Россией? >>В Грузии еще с 1990-х сильно развит импорт автомобилей. Первое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформления документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но довольно свежие по пробегу автомобили из всех стран мира.Темпы реэкспорта легковых автомобилей в Грузии находятся на самом высоком уровне за 9 лет.По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за семь месяцев 2022 года экспорт легковых автомобилей в стране составил 370,7 млн долларов, что является самым высоким показателем с 2013 года (387,3 млн), и что на 49,3% выше показателя 2021 года.Кроме того, рекордно растет и импорт легковых автомобилей в Грузию. В январе-июле в страну завезли машины стоимостью 759,7 миллиона долларов, что на 49,1% больше аналогичного показателя 2021 года.Куда экспортирует Грузия автомобили:Что касается реализации автомобилей из Грузии, действуют разные схемы. Чаще всего дилеры продают машины через интернет или же заранее договариваются с клиентом и выполняют роль посредника. Некоторые отгоняют машину на авторынок и реализуют ее там.Автомобильный рынок, расположенный в двадцати километрах от Тбилиси, - самый крупный на Южном Кавказе. Это своеобразный хаб, где покупают машины жители Армении, Азербайджана, России, Казахстана и других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, россия, экономика, туризм, национальная служба статистики грузии "сакстат", автомобили, грузино-российские отношения
грузия, новости, россия, экономика, туризм, национальная служба статистики грузии "сакстат", автомобили, грузино-российские отношения
Грузия может заработать на автомобильном туризме - эксперт
Эксклюзив
Грузия как один из хабов продажи автомобилей может подзаработать, предложив гражданам России еще один вид туризма, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузия в связи с растущим спросом на подержанные автомобили в России может заинтересовать россиян автомобильным туризмом, заявил Sputnik Грузия директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.
Антироссийские санкции привели к резкому сокращению поставок в страну как новых, так и подержанных автомобилей.
"Почему бы грузинскому правительству не организовать автомобильный туризм из России на территорию Грузии, с покупкой поддержанных автомобилей, и потом организацию зеленого коридора по их вывозу или по морю или по суше в Россию", - заявил Зубец.
По словам эксперта, многие бренды перестали поставлять свою автомобильную продукцию в Россию, поэтому в стране проблемы с запчастями и автомобилями.
Зубец считает, что Грузия как один из хабов продажи автомобилей может воспользоваться развитой у себя отраслью и подзаработать, предложив гражданам России еще один вид туризма.
"Если есть такие возможности, этим надо воспользоваться. Это тоже десятки миллионов долларов доходов для страны. Почему это не делается, я не понимаю. Эта история на годы вперед, и несколько лет все эти схемы будут работать", - отметил Зубец.
В Грузии еще с 1990-х сильно развит импорт автомобилей. Первое, что привлекает автолюбителей в Грузии, — это демократичные цены. Грузия — единственная страна на постсоветском пространстве, где процедура покупки автомобиля и оформления документов проста. Во-вторых, сюда привозят подержанные, но довольно свежие по пробегу автомобили из всех стран мира.
Темпы реэкспорта легковых автомобилей в Грузии находятся на самом высоком уровне за 9 лет.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", за семь месяцев 2022 года экспорт легковых автомобилей в стране составил 370,7 млн долларов, что является самым высоким показателем с 2013 года (387,3 млн), и что на 49,3% выше показателя 2021 года.
Кроме того, рекордно растет и импорт легковых автомобилей в Грузию. В январе-июле в страну завезли машины стоимостью 759,7 миллиона долларов, что на 49,1% больше аналогичного показателя 2021 года.
Куда экспортирует Грузия автомобили:
1.
Азербайджан - 159,6 миллиона долларов
2.
Украина – 61,5 млн долларов
3.
Казахстан – 34,6 млн долларов
4.
Армения – 32,6 млн млн долларов
5.
Россия – 22,2 млн млн долларов
6.
Киргизия – 17,8 млн долларов
7.
Бельгия – 16,5 млн долларов
Что касается реализации автомобилей из Грузии, действуют разные схемы. Чаще всего дилеры продают машины через интернет или же заранее договариваются с клиентом и выполняют роль посредника. Некоторые отгоняют машину на авторынок и реализуют ее там.
Автомобильный рынок, расположенный в двадцати километрах от Тбилиси, - самый крупный на Южном Кавказе. Это своеобразный хаб, где покупают машины жители Армении, Азербайджана, России, Казахстана и других стран.