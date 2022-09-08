https://sputnik-georgia.ru/20220908/pochemu-v-gruzii-podorozhal-mobilnyy-internet---voprosom-zanyalos-vedomstvo-bekauri-270264082.html

Почему в Грузии подорожал мобильный интернет - вопросом занялось ведомство Бекаури

Почему в Грузии подорожал мобильный интернет - вопросом занялось ведомство Бекаури

В комиссии не видят признаков превышения операторами власти, поскольку компании предлагают клиентам альтернативу, заявил глава комиссии 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T23:54+0400

2022-09-08T23:54+0400

2022-09-09T00:44+0400

грузия

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кахи бекаури

экономика

национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии (Communications Commission) изучает повышение операторами цен на мобильный интернет, заявил председатель комиссии Каха Бекаури, отвечая на вопросы депутатов.В июле этого года операторы "Магти" и "Силкнет" повысили потребительские тарифы. Изменения в основном коснулись цен на безлимитный интернет.По словам Бекаури, повышенные компаниями цены будут сопоставлены с их европейским аналогом с учетом закупочных возможностей в Грузии, после чего последует реакция комиссии.По его словам, по предварительному наблюдению, в комиссии не видят признаков превышения операторами власти, поскольку компании предлагают клиентам альтернативу."Наше видение похоже на европейское, мы не должны регулировать розничный рынок. Исходя из этого, розничные цены не следует корректировать, если в этом нет крайней необходимости. Если розничный рынок регулируется на определенный период, то это должно быть временно", - заявил Бекаури.Мобильная связь в Грузии: отчет комиссии по коммуникациям >>По его словам, если потребуются законодательные изменения, то парламент Грузии должен направить усилия на то, чтобы обеспечить регулирование оптового рынка, обеспечив при этом конкуренцию.Доходы мобильных операторов в Грузии за шесть месяцев 2022 года выросли на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 311,9 миллиона лари. Данные приводит Национальная комиссия по коммуникациям.Наибольший доход за шесть месяцев получил мобильный оператор Silknet (Geocell) - 124,2 миллиона лари, на втором месте Magti с доходом 120,6 миллиона лари, Veon Georgia оказался на третьем, последнем, месте с доходом 28,1 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, кахи бекаури, экономика, национальная комиссия по коммуникациям грузии