https://sputnik-georgia.ru/20220908/posolstvo-ssha-ispolzuet-svoyu-agenturu-v-gruzii-dlya-polyarizatsii----deputaty-270249259.html
Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты
Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты
По словам депутатов, с конца 1990-х годов посольство США провело своих людей почти во все госструктуры Грузии 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T15:59+0400
2022-09-08T15:59+0400
2022-09-08T16:12+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Посольство США использует американскую агентуру в Грузии в целях смены власти в стране, говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".Там же отмечено, что быть агентом страны-партнера является таким же предательством родины, как и страны-оккупанта. По словам депутатов, с конца 1990-х годов посольство США провело своих людей почти во все госструктуры Грузии, а после "революции роз" в 2003 году была сформирована вертикаль власти, которая в 2004-2012 годах была под полным контролем американского посольства. Депутаты: посольство США пытается усилить "радикальную оппозицию" Грузии>>Депутаты сделали заявление спустя два дня после того, как в СМИ появилось письмо с заголовком "Американская агентура в Грузии, то есть рабы и рабы рабов".В письме в числе агентов названы экс-президенты Грузии Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили, экс-премьер Георгий Гахария, омбудсмен Нино Ломджария, находящийся в заключении основатель оппозиционного ТВ "Мтавари архи" Ника Гварамия, экс-спикеры парламента Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили, а также многие другие оппозиционеры. "Обнародованный в упомянутом нами письме список агентуры нуждается в малой корректировке и неполон... При необходимости мы предоставим обществу больше имеющейся у нас информации на тему агентов, чтобы у общества было как можно больше информации о людях, которые стоят на службе не своего, а другого государства", - сказано в заявлении депутатов. По словам политиков, их цель не уличить кого-то персонально, а рассказать народу правду и тем самым защитить интересы страны.
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грузия, новости, политика, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта
грузия, новости, политика, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, сша, грузинская мечта
Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты
15:59 08.09.2022 (обновлено: 16:12 08.09.2022)
По словам депутатов, с конца 1990-х годов посольство США провело своих людей почти во все госструктуры Грузии
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Посольство США использует американскую агентуру в Грузии в целях смены власти в стране, говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".
Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".
"Особенно тревожно то, что сегодня посольство использует свою агентуру для поляризации, попытки смены власти против воли народа и открытия второго фронта", - сказано в заявлении "Сила народа".
Там же отмечено, что быть агентом страны-партнера является таким же предательством родины, как и страны-оккупанта.
По словам депутатов, с конца 1990-х годов посольство США провело своих людей почти во все госструктуры Грузии, а после "революции роз" в 2003 году была сформирована вертикаль власти, которая в 2004-2012 годах была под полным контролем американского посольства.
Депутаты сделали заявление спустя два дня после того, как в СМИ появилось письмо с заголовком "Американская агентура в Грузии, то есть рабы и рабы рабов".
В письме в числе агентов названы экс-президенты Грузии Михаил Саакашвили и Георгий Маргвелашвили, экс-премьер Георгий Гахария, омбудсмен Нино Ломджария, находящийся в заключении основатель оппозиционного ТВ "Мтавари архи" Ника Гварамия, экс-спикеры парламента Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили, а также многие другие оппозиционеры.
"Обнародованный в упомянутом нами письме список агентуры нуждается в малой корректировке и неполон... При необходимости мы предоставим обществу больше имеющейся у нас информации на тему агентов, чтобы у общества было как можно больше информации о людях, которые стоят на службе не своего, а другого государства", - сказано в заявлении депутатов.
По словам политиков, их цель не уличить кого-то персонально, а рассказать народу правду и тем самым защитить интересы страны.