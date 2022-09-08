https://sputnik-georgia.ru/20220908/postradavshiy-vo-vremya-vzryva-v-digomi-rebenok-skonchalsya-v-bolnitse-270263277.html

Пострадавший во время взрыва в Дигоми ребенок скончался в больнице

Пострадавший во время взрыва в Дигоми ребенок скончался в больнице

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка природного газа 08.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-08T23:13+0400

2022-09-08T23:13+0400

2022-09-08T23:13+0400

грузия

новости

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взрыв газа

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Годовалый ребенок, пострадваший во время взрыва на окраине Тбилиси в районе Диди Дигоми, скончался в больнице, информацию подтверждают в Центральной детской больнице им. Иашвили.Взрыв прогремел утром 1 сентября в т. н. поселке Бендукидзе в районе Диди Дигоми. По предварительной информации, причиной стала утечка природного газа. В результате происшествия пострадали трое человек – молодые супруги и малолетний ребенок, которые являются гражданами Нигерии.Пострадавшие во время взрыва в Дигоми мать и ребенок остаются в крайне тяжелом состоянии >>Все это время ребенок находится в реанимации ЦДБ и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Мать ребенка, женщина до 30 лет, продолжает лечение в клинике Хечинашвили. Во время взрыва пострадал и ее муж.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, взрыв газа