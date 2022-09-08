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Сборная Грузии по водному поло проиграла Франции на чемпионате Европы
Сборная Грузии по водному поло проиграла Франции на чемпионате Европы
Сборная Грузии 10 сентября в борьбе за седьмое место сыграет с командой Черногории 08.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-08T21:10+0400
2022-09-08T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла матч за пятое место против команды Франции на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии - 5:7.После проигрыша сборная Грузии продолжит борьбу за седьмое место, а французы - за пятое.Сборная Грузии 10 сентября сыграет с Черногорией, с которой уже встречалась в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы и проиграла 11:14.Впервые в истории - грузинские ватерполисты сыграют в 1/4 чемпионата Европы >>Для грузинской сборной выход в четвертьфинал чемпионата Европы был историческим результатом.Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, франция, черногория
спорт, грузия, новости, франция, черногория
Сборная Грузии по водному поло проиграла Франции на чемпионате Европы
Сборная Грузии 10 сентября в борьбе за седьмое место сыграет с командой Черногории
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла матч за пятое место против команды Франции на чемпионате Европы, который проходит в Хорватии - 5:7.
После проигрыша сборная Грузии продолжит борьбу за седьмое место, а французы - за пятое.
Сборная Грузии 10 сентября сыграет с Черногорией, с которой уже встречалась в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы и проиграла 11:14.
Для грузинской сборной выход в четвертьфинал чемпионата Европы был историческим результатом.
Чемпионат Европы по водному поло в Хорватии продлится до 10 сентября.