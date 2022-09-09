https://sputnik-georgia.ru/20220909/antikorruptsionnoe-agentstvo-gruzii-vozbudilo-53-ugolovnykh-del-v-2021-godu-270294884.html
Антикоррупционное агентство Грузии возбудило 53 уголовных дел в 2021 году
Антикоррупционное агентство Грузии возбудило 53 уголовных дел в 2021 году
В борьбе с коррупцией приоритетом СГБ является предотвращение возможной причастности госслужащих к коррупции и должностным преступлениям 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T23:39+0400
2022-09-09T23:39+0400
2022-09-09T23:50+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии в 2021 году начало расследование 53 уголовных дел, по которым 162 человека были обвинены во взяточничестве, даче взятки, злоупотреблении служебным положением, легализации незаконных доходов, мошенничестве и других фактах, заявил глава СГБ Григол Лилуашвили выступая в парламенте с годовым отчетом о проделанной работе ведомства за 2021 год.Как сказал Лилуашвили, в направлении борьбы с коррупцией приоритетом СГБ является предотвращение возможной причастности госслужащих к коррупции и должностным преступлениям, за что служба пытается усилить профессиональные и институциональные возможности Службы по предупреждению коррупции, входящей в состав Антикоррупционного агентства.Кроме того, по информации главы СГБ, в прошлом году был реализован проект информационных встреч, нацеленные на государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. Проект был подготовлен при сотрудничестве СГБ и Совета Европы в рамках программы, финансируемой ЕС.По его словам, мероприятия по повышению осведомленности носят постоянный характер, и служба планирует проводить их и в будущем.Также, в отчете отмечено, что в 2021 году в рамках проводимого расследования по факту несанкционированных археологических работ сотрудники антикоррупционного агентства изъяли артефакт важнейшей исторической ценности - уникальную монету периода царя Давида IV Строителя, который был передан Национальному музею Грузии.Ситуация с терроризмом в Грузии улучшилась в 2021 году – глава СГБ >>Борьба с коррупцией является одним из достижений Грузии. В Грузии наказуемым является как получение взятки, так и дача взятки. При этом получение взятки карается лишением свободы на срок от шести до 15 лет. А дача взятки - штрафом или лишением свободы от трех до восьми лет.
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грузия, новости, политика, григол лилуашвили, сгб, парламент грузии
грузия, новости, политика, григол лилуашвили, сгб, парламент грузии
Антикоррупционное агентство Грузии возбудило 53 уголовных дел в 2021 году
23:39 09.09.2022 (обновлено: 23:50 09.09.2022)
В борьбе с коррупцией приоритетом СГБ является предотвращение возможной причастности госслужащих к коррупции и должностным преступлениям
ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии в 2021 году начало расследование 53 уголовных дел, по которым 162 человека были обвинены во взяточничестве, даче взятки, злоупотреблении служебным положением, легализации незаконных доходов, мошенничестве и других фактах, заявил глава СГБ Григол Лилуашвили выступая в парламенте с годовым отчетом о проделанной работе ведомства за 2021 год.
Как сказал Лилуашвили, в направлении борьбы с коррупцией приоритетом СГБ является предотвращение возможной причастности госслужащих к коррупции и должностным преступлениям, за что служба пытается усилить профессиональные и институциональные возможности Службы по предупреждению коррупции, входящей в состав Антикоррупционного агентства.
Кроме того, по информации главы СГБ, в прошлом году был реализован проект информационных встреч, нацеленные на государственные органы и органы местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции. Проект был подготовлен при сотрудничестве СГБ и Совета Европы в рамках программы, финансируемой ЕС.
"Для эффективного проведения указанных встреч была подобрана группа экспертов, прошедших специальное обучение в рамках вышеуказанной программы. В результате сотни представителей государственных органов и органов местного самоуправления прошли переподготовку", - сказал Лилуашвили.
По его словам, мероприятия по повышению осведомленности носят постоянный характер, и служба планирует проводить их и в будущем.
Также, в отчете отмечено, что в 2021 году в рамках проводимого расследования по факту несанкционированных археологических работ сотрудники антикоррупционного агентства изъяли артефакт важнейшей исторической ценности - уникальную монету периода царя Давида IV Строителя, который был передан Национальному музею Грузии.
Борьба с коррупцией является одним из достижений Грузии. В Грузии наказуемым является как получение взятки, так и дача взятки. При этом получение взятки карается лишением свободы на срок от шести до 15 лет. А дача взятки - штрафом или лишением свободы от трех до восьми лет.