https://sputnik-georgia.ru/20220909/situatsiya-s-terrorizmom-v-gruzii-uluchshilas-v-2021-godu--glava-sgb-270294294.html
Ситуация с терроризмом в Грузии улучшилась в 2021 году – глава СГБ
Ситуация с терроризмом в Грузии улучшилась в 2021 году – глава СГБ
В Грузии не было радикальных, экстремистских очагов и терактов, а число возможных сторонников терроризма значительно сократилось 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T22:28+0400
2022-09-09T22:28+0400
2022-09-09T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. В 2021 году в Грузии не было зафиксировано ни одного террористического акта, а ситуация с терроризмом в стране улучшилась по сравнению с 2020 годом, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили в ходе выступления в парламенте.Лилуашвили выступил перед депутатами с годовым отчетом работы ведомства за 2021 год и рассказал о проделанной контртеррористической деятельности.По его словам, в прошлом году СГБ активно продолжала контртеррористическую деятельность."Указанный период включал в себя выявление проблем, связанных с терроризмом, углубление международного сотрудничества в части получения и обмена информацией, проведение превентивных мер по снижению угроз", - сказал глава СГБ.Скандал вокруг "колл-центров" продолжается: СГБ Грузии дала новые разъяснения >>Кроме того, в 2021 году ведомство работало над совершенствованием существующих механизмов в направлении борьбы с терроризмом и усилением возможностей реагирования на угрозы.Также, Лилуашвили проинформировал депутатов парламента Грузии о разработанной в 2021 году национальной контртеррористической стратегии Грузии и плане ее действий на 2022-2026 годы. Кроме того, он представил основные цели, задачи и приоритетные направления стратегии, которые были прописаны с учетом новых условий и реалий в плане терроризма.
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грузия, новости, политика, сгб, григол лилуашвили, парламент грузии
грузия, новости, политика, сгб, григол лилуашвили, парламент грузии
Ситуация с терроризмом в Грузии улучшилась в 2021 году – глава СГБ
22:28 09.09.2022 (обновлено: 22:44 09.09.2022)
В Грузии не было радикальных, экстремистских очагов и терактов, а число возможных сторонников терроризма значительно сократилось
ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. В 2021 году в Грузии не было зафиксировано ни одного террористического акта, а ситуация с терроризмом в стране улучшилась по сравнению с 2020 годом, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили в ходе выступления в парламенте.
Лилуашвили выступил перед депутатами с годовым отчетом работы ведомства за 2021 год и рассказал о проделанной контртеррористической деятельности.
"В 2021 году в результате мер и усилий, проводимых службой, в Грузии не было радикальных, экстремистских очагов и терактов, а число возможных сторонников терроризма значительно сократилось", - сказал Лилуашвили.
По его словам, в прошлом году СГБ активно продолжала контртеррористическую деятельность.
"Указанный период включал в себя выявление проблем, связанных с терроризмом, углубление международного сотрудничества в части получения и обмена информацией, проведение превентивных мер по снижению угроз", - сказал глава СГБ.
Кроме того, в 2021 году ведомство работало над совершенствованием существующих механизмов в направлении борьбы с терроризмом и усилением возможностей реагирования на угрозы.
Также, Лилуашвили проинформировал депутатов парламента Грузии о разработанной в 2021 году национальной контртеррористической стратегии Грузии и плане ее действий на 2022-2026 годы. Кроме того, он представил основные цели, задачи и приоритетные направления стратегии, которые были прописаны с учетом новых условий и реалий в плане терроризма.