https://sputnik-georgia.ru/20220909/evropeytsy-schitayut-chto-putin-ikh-pobedil-270281129.html

Европейцы считают, что Путин их победил

Европейцы считают, что Путин их победил

С приближением холодов все больше европейцев задумываются, как им жить дальше. Митинги, забастовки, демонстрации, акции протеста набирают ход в крупных городах... 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T15:25+0400

2022-09-09T15:25+0400

2022-09-09T15:25+0400

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Европейские СМИ до последнего пытались замалчивать тему. Что-то такое рисковали освещать разве что региональные газетки. Однако теперь даже местные пропагандисты на зарплате вынуждены признать: электорат начинает бунтовать. "Жаркую протестную осень" пообещал истеблишменту лидер Левой партии Германии, уроженец Восточного Берлина Мартин Ширдеван, пишет автор РИА Новости.Впечатляет и география протестов — от Праги до Лиссабона, от Лондона до Лейпцига — и его политическая многовекторность. На площади выходят правые и левые, традиционалисты и социалисты, либертарианцы и анархисты. Пропаганда честит их "маргиналами" и "протофашистами", но эти старые обзывалки никого не впечатляют.Всех их, независимо от политической принадлежности, объединяет страх перед тем, что будет зимой. Непонятно, как оплачивать "коммуналку", на что покупать продукты и лекарства, как справляться с рекордной инфляцией, если зарплаты не растут. Тем более непонятно, что делать, когда предприятия начнут банкротиться и зарплаты перестанут выплачиваться вообще.Усиленно насаждаемая элитами версия, что во всем виноват Путин, больше не работает. Она и с самого начала выглядела глупо, а теперь, когда Россия не раз продемонстрировала добрую волю и готовность договариваться (взять хоть ту же "зерновую сделку"), выдохлась окончательно.Европейцы видят, что по ним бьют антироссийские санкции, бьют едва ли не сильнее, чем по россиянам. Это не просто создает "кризис стоимости жизни", как стыдливо называется масштабное обнищание Европы. Это грозит погрузить Старый Свет в такую депрессию, из которой он не сможет выбраться десятилетиями.Сегодняшняя ситуация выглядит очень похоже на то, как США в свое время разоряли Японию. После войны американцы сознательно поддерживали ее экономику, чтобы сделать из Страны восходящего солнца витрину капитализма и не допустить к власти весьма сильных на тот момент коммунистов.Но к началу 80-х в Штатах поняли, что вырастили себе могущественного конкурента. Тогда они развязали против Японии полноценную торговую войну, выкрутили руки тарифами, заставили подписать соглашение Plaza. И все — конкурент был убит, с 1985 года иена девальвировалась, японская экономика полетела в пропасть и до сих пор из нее кряхтя выбирается.Антироссийские санкции, навязанные Вашингтоном Европе, — это та же самая торговая война в полный рост. На сегодняшний момент газ в США стоит в десять раз меньше, чем в Европе. Это не только повышает уровень жизни американцев. Это дает гигантское конкурентное преимущество их промпроизводству. Европейские товары теперь просто обречены, а это приговор их заводам, фабрикам, промышленности, социалке — словом, всему образу жизни европейского бюргера.Нехитрая эта связка начинает помаленьку доходить до рядовых европейцев. Сорок процентов населения Австрии не поддерживают антироссийские санкции. Против них выступают 51 процент итальянцев. А 80 процентов немцев считают, что правительство Германии должно не отгружать оружие Украине, а добиваться мирного решения конфликта.С этими идеями выходят на митинги десятки тысяч европейцев в Праге и Лейпциге, Магдебурге и Софии. Разумеется, в этих многотысячных выступлениях местная пропаганда ищет — моментально находит — "руку Путина". Это, мол, все русские воду мутят — на необъятных просторах Европы, от португальских пляжей до польских болот.Это не граждане Европы с ужасом понимают, что тратят последние сбережения просто на то, чтобы купить еды и заплатить за свет. Это все российская пропаганда. Уж сколько ее ни запрещали, ни закрывали, ни блокировали, послав подальше свободу слова. Нет, она какими-то неведомыми путями все-таки пробирается в подкорку европейцев и подначивает их бунтовать. "Атака Путина на демократию оказалась успешной, — сумрачно констатирует издание Politico.eu. — Вы только гляньте на Европу".Послушать западных партнеров, так Кремль просто правит всем миром. В Штатах назначает президентов — только что Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в стране под предлогом, что русские могут вмешаться в американские выборы. В Европе каждый день переписывает ценники на бензин, электричество и провизию. Теперь вот гонит граждан на протесты.Печальная правда, однако, в том, что Кремлю даже не нужно так суетиться. Партнеры все успевают сами. Сейчас на наших глазах Штаты разоряют Старый Свет в надежде еще немного побыть царем горы. Удручающее состояние нынешней Европы — это не победа Путина, это безоговорочная сдача европейскими элитами своих стран и народов на милость Вашингтона.Народы бунтуют: они на такое не подписывались. Тут однако встает второй сложный вопрос. А приведут ли уличные протесты к изменению европейской политики?Есть популярная точка зрения, согласно которой все эти бунты бесполезны. Полиция свое дело знает. Это вам не российский Мордор, где правоохранители показательно сюсюкают с митингующими. Тут все демократичненько: резиновые пули, слезоточивый газ, полицейские овчарки, притравленные на людей, огромные штрафы и реальные тюремные сроки.Очевидно к тому же, что многотысячные толпы наглухо лишены общего руководства и, соответственно, внятных общих целей и стратегии. Это не возглавляемая харизматичным лидером организованная масса, а группки людей по интересам. Зачастую они враждуют между собой. Хорошо видно, какую провокационную роль, например, играют боевые отряды антифа. Понятно, что все это под завязку нашпиговано агентами местной охранки, провокаторами и доносчиками.Плотный контроль над диссидентами позволяет властям дирижировать протестной активностью. Сначала людям дают выпустить пар, потом винтят активистов, обезвреживают потенциальных лидеров. Поэтому так одинакова судьба всех масштабных протестов на Западе. Где Occupy Wall Street! — движение, позиционировавшее себя как борца со сверхбогатыми? Да там же, где и "желтые жилеты", и дальнобойщики, и фермеры. Весь пар ушел в свисток.К тому же выборные механизмы плотно охраняют элиты от народных масс. У избирателей банально нет возможности поменять лидеров. Ну не нравится немцам, что Анналена Бербок, министр иностранных дел, открыто говорит, что будет отстаивать интересы Украины даже вопреки воле избирателей. Причем говорит это по-английски, словно демонстративно присягая Вашингтону. Но немцы не могут снять Анналену с поста и заменить ее на другого политика. Механизмов таких нет. Да если и были бы — там, на подступах к верхним эшелонам власти, все так зацементировано, что независимому политику просто не прорваться.Однако не все так просто. Во-первых, никогда еще за последние 75 лет сытая и разгулянная Европа не стояла на пороге такой страшной зимы. Соответственно, и масштаб будущих протестов мы пока просто не представляем.Во-вторых, в Европе есть сильные политики на местах, которым мнение народное куда важнее указивок из вашингтонского обкома. Нет, мы сейчас не про Виктора Орбана, хотя он чуть не каждый день доказывает, что бороться с американским влиянием вполне можно и ничего за это не будет.Многие руководители австрийских земель сегодня активно давят на Вену, требуя от нее договариваться с Москвой. Это понятно: именно им предстоит на местах столкнуться с гневом народных масс этой зимой. Отношение их к санкциям хуже некуда. "Ничто не высечено в камне", — рассуждает губернатор земли Верхняя Австрия Томас Штельцер. Подход Австрии к санкциям необходимо будет изменить, если "они будут наносить огромный вред нашей жизни", полагает политик. Такие толковые региональные руководители в эпоху смут и брожений получают свой шанс на лидерство.Многое зависит и от исхода выборов в Италии. Люди там поддерживают пророссийские партии. Есть нешуточный шанс, что в конце сентября они победят и в парламенте Италии возникнет коалиция из друзей Кремля. Джорджа Мелони ("Братья Италии") в 2018 году поддержала переизбрание Путина на пост президента, Маттео Сальвини ("Лига", бывшая "Лига Севера") фотографировался на Красной площади с портретом Путина на футболке, а Сильвио Берлускони вообще в представлении не нуждается.Но самое главное даже не это. Главное то, что европейцы просыпаются и в массе своей начинают понимать, что Вашингтон для них не покровитель, не защитник, не добрый американский дядюшка с полным кошельком долларов, а опасный, беспринципный и крайне жестокий враг. Он не останавливается перед тем, чтобы грабить и убивать, а его политика крайне напоминает печальное прошлое самой Европы, которое она, казалось бы, успешно преодолела."В последние годы произошло разрушение демократических прав, начался марш по направлению к фашизму", — заявил на митинге в Берлине Клаус Хартманн, лидер социалистической "Лиги свободомыслящих" (Freidenker). Он обвинил в фашизме не Москву, как это принято в западном истеблишменте, а Вашингтон. И посетовал, что Германия стала практически вассалом Белого дома.Избавляться от иллюзий, признавать, что американский партнер твой враг, — все это тяжелый и нескорый процесс. Однако он со всей очевидностью пошел. Есть ощущение, что постепенно это понимание снизойдет на всех европейцев. В конце концов, мы в России тоже не сразу все поняли.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, новости, джо байден, виктор орбан, маттео сальвини, европа, вашингтон, прага, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина, колумнисты, аналитика