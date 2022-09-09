https://sputnik-georgia.ru/20220909/oblava-na-narkotorgovtsev---prokuratura-gruzii-predyavila-zaderzhannym-obvineniya-270285427.html

Облава на наркоторговцев - прокуратура Грузии предъявила задержанным обвинения

Облава на наркоторговцев - прокуратура Грузии предъявила задержанным обвинения

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T17:07+0400

2022-09-09T17:07+0400

2022-09-09T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинения 16 задержанным по делу о торговле наркотиками в крупном размере, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Из них 14 человек обвиняются в приобретении, хранении, реализации и попытке реализации наркотиков и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, а остальные двое - в приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере. Установить злоумышленников удалось в том числе благодаря тайной слежке, которую МВД вело на основе постановления суда. Также с разрешения суда в период с 16 августа по 7 сентября в домах подозреваемых провели обыски. Обыскали и самих подозреваемых. После этого они были задержаны. Борьба с наркопреступлениями в Грузии - 16 человек задержаны в ходе спецоперации>>Накануне МВД сообщило, что у задержанных изъяли субутекс, метадон, кокаин, МДМА и опий-сырец общим весом более двух килограммов.Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.

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