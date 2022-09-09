https://sputnik-georgia.ru/20220909/oblava-na-narkotorgovtsev---prokuratura-gruzii-predyavila-zaderzhannym-obvineniya-270285427.html
Облава на наркоторговцев - прокуратура Грузии предъявила задержанным обвинения
Облава на наркоторговцев - прокуратура Грузии предъявила задержанным обвинения
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T17:07+0400
2022-09-09T17:07+0400
2022-09-09T17:07+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_0:48:2000:1173_1920x0_80_0_0_7ae2ce255eb649b9d3170f6a53ea6cfb.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинения 16 задержанным по делу о торговле наркотиками в крупном размере, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Из них 14 человек обвиняются в приобретении, хранении, реализации и попытке реализации наркотиков и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, а остальные двое - в приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере. Установить злоумышленников удалось в том числе благодаря тайной слежке, которую МВД вело на основе постановления суда. Также с разрешения суда в период с 16 августа по 7 сентября в домах подозреваемых провели обыски. Обыскали и самих подозреваемых. После этого они были задержаны. Борьба с наркопреступлениями в Грузии - 16 человек задержаны в ходе спецоперации>>Накануне МВД сообщило, что у задержанных изъяли субутекс, метадон, кокаин, МДМА и опий-сырец общим весом более двух килограммов.Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23947/74/239477437_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_522a240378a3c76ba4fd776480899ddb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
Облава на наркоторговцев - прокуратура Грузии предъявила задержанным обвинения
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинения 16 задержанным по делу о торговле наркотиками в крупном размере, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Из них 14 человек обвиняются в приобретении, хранении, реализации и попытке реализации наркотиков и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере, а остальные двое - в приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере.
Установить злоумышленников удалось в том числе благодаря тайной слежке, которую МВД вело на основе постановления суда. Также с разрешения суда в период с 16 августа по 7 сентября в домах подозреваемых провели обыски. Обыскали и самих подозреваемых. После этого они были задержаны.
Накануне МВД сообщило, что у задержанных изъяли субутекс, метадон, кокаин, МДМА и опий-сырец общим весом более двух килограммов.
Задержанным грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.