https://sputnik-georgia.ru/20220909/parlament-gruzii-utverdil-otchet-natsbanka-za-2021-god-270289105.html

Парламент Грузии утвердил отчет Нацбанка за 2021 год

Парламент Грузии утвердил отчет Нацбанка за 2021 год

В документе говорится об итогах работы Нацбанка за прошлый год, при этом особое внимание уделяется состоянию экономики Грузии и валютной политике страны 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T19:17+0400

2022-09-09T19:17+0400

2022-09-09T19:17+0400

экономика

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Парламент Грузии утвердил отчет Национального банка Грузии (НБГ) за 2021 год.В документе говорится об итогах работы Нацбанка за прошлый год, при этом особое внимание уделяется состоянию экономики Грузии и валютной политике страны.В отчете отмечается, что основная задача Национального банка — обеспечение ценовой стабильности. При этом Нацбанк должен обеспечивать стабильность и прозрачность деятельности финансовых институтов и способствовать устойчивому экономическому развитию страны таким образом, чтобы выполнение его основной задачи не ставилось под угрозу.Глава Нацбанка представил в парламенте отчет работы регулятора за 2021 год >>Как и в предыдущие годы в 2021 году Национальный банк Грузии осуществлял валютную политику в режиме плавающего обменного курса, что означает сохранение рыночных принципов при формировании ценообразования национальной валюты. При этом регулятор учитывал принцип сохранения своих международных резервов на адекватном уровне, говорится в отчете.Также на валютном рынке негативно отразились и внешние шоки, в основном нестабильное состояние экономики в странах-партнерах Грузии, укрепление доллара и обесценивание региональных валют.

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, парламент грузии