https://sputnik-georgia.ru/20220909/propusknoy-punkt-na-gruzino-armyanskoy-granitse-segodnya-zakroetsya-270258691.html

Пропускной пункт на грузино-армянской границе закроется

Пропускной пункт на грузино-армянской границе закроется

ТПП будет закрыт в связи с завершением строительства нового таможенного пункта с грузинской стороны 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Таможенный пункт в Ниноцминда на грузино-армянской границе будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00.Как говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии, причиной являются технические работы, связанные с внедрением новых управленческих информационных систем.После завершения работ ТПП будет работать с полной загрузкой круглосуточно и без выходных.Гарибашвили: "Мост дружбы" олицетворяет связь между Арменией и Грузией >>Протяженность грузино-армянской границы – 224 километра. На ней расположены четыре таможенно-пропускных пункта.Армения последние несколько лет входит в пятерку стран, граждане которой чаще других посещают Грузию.

армения

ниноцминда

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грузия, новости, общество, экономика, армения, ниноцминда, таможня, грузино-армянские отношения