https://sputnik-georgia.ru/20220909/samyy-vydayuschiysya-monarkh-sovremennosti---patriarkh-gruzii-o-elizavete-ii-270293429.html

Самый выдающийся монарх современности - Патриарх Грузии о Елизавете II

Самый выдающийся монарх современности - Патриарх Грузии о Елизавете II

Патриарх заявил, что ему посчастливилось встретиться с королевой лично в Букингемском дворце, что произвело на него неизгладимое впечатление 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T21:38+0400

2022-09-09T21:38+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 9 сент — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования королю Карлу III, королевской семье, британскому правительству и народу в связи с кончиной королевы Елизаветы II.Елизавета II умерла на 97 году жизни. По информации Букингемского дворца, она мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем. В Великобритании объявлен национальный траур, который продлится 10 дней до похорон Елизаветы II.В прощальном письме Илия II сказал, что ему посчастливилось встретиться с королевой лично в Букингемском дворце, что произвело на него неизгладимое впечатление.Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны.В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II >>В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 королевств Содружества и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и главнокомандующим вооруженными силами.Согласно порядку наследования британского престола, следующим главой Великобритании стал ее старший сын Чарльз, принц Уэльский. В этом году ему исполняется 74 года.

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грузия, новости, общество, елизавета ii, великобритания, католикос-патриарх всея грузии илия ii