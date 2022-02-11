https://sputnik-georgia.ru/20220211/skandal-vokrug-koll-tsentrov-prodolzhaetsya-sgb-gruzii-dala-novye-razyasneniya-264367033.html
Скандал вокруг "колл-центров" продолжается: СГБ Грузии дала новые разъяснения
Скандал вокруг "колл-центров" продолжается: СГБ Грузии дала новые разъяснения
Расследование дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров не входит в компетенцию госбезопасности, заявило ведомство 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T22:32+0400
2022-02-11T22:32+0400
2022-02-11T23:04+0400
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григол лилуашвили
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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Грузии продолжается скандал вокруг дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров.Накануне стало известно, что глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" и депутата парламента от "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, которые заявили о его связи с преступлением.В документе подчеркивается, что Служба как ведомство, ответственное за государственную безопасность и борьбу с коррупцией, в рамках своей компетенции активно сотрудничает со следственными органами по этому делу."С этой целью мы осуществляем оперативно-следственные работы, а в ряде случаев, на основании задания полномочного лица, в рамках следственной группы проводим соответствующие следственные действия", - говорится в сообщении.Глава СГБ Грузии подал в суд на два телеканала и депутата >>При этом, СГБ Грузии отмечает, что само дело о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров, исходя из тех статей, по которым оно расследуется, не входит в компетенцию ведомства.О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.По данным прокуратуры, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.Грузино-немецкая спецоперация: шесть человек задержаны за многомиллионное мошенничество>>Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Скандал вокруг "колл-центров" продолжается: СГБ Грузии дала новые разъяснения
22:32 11.02.2022 (обновлено: 23:04 11.02.2022) Подписаться на
Расследование дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров не входит в компетенцию госбезопасности, заявило ведомство
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В Грузии продолжается скандал вокруг дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров.
Накануне стало известно, что глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула" и депутата парламента от "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, которые заявили о его связи с преступлением.
"Со стороны отдельных субъектов продолжается целенаправленная, построенная на лжи кампания, которая преследует цель дискредитировать в целом ведомство и его руководителя", - говорится в заявлении СГБ, обнародованном на следующий день после подачи иска.
В документе подчеркивается, что Служба как ведомство, ответственное за государственную безопасность и борьбу с коррупцией, в рамках своей компетенции активно сотрудничает со следственными органами по этому делу.
"С этой целью мы осуществляем оперативно-следственные работы, а в ряде случаев, на основании задания полномочного лица, в рамках следственной группы проводим соответствующие следственные действия", - говорится в сообщении.
При этом, СГБ Грузии отмечает, что само дело о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров, исходя из тех статей, по которым оно расследуется, не входит в компетенцию ведомства.
О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.
По данным прокуратуры, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.
Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.
На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.
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