https://sputnik-georgia.ru/20220909/v-kakom-sluchae-gruzinskaya-mechta-vernetsya-k-popravkam-v-konstitutsiyu---otvet-deputata-270289361.html
В каком случае "Грузинская мечта" вернется к поправкам в Конституцию - ответ депутата
В каком случае "Грузинская мечта" вернется к поправкам в Конституцию - ответ депутата
Депутат призвал не приспосабливать все решения, которые принимает парламент, к своим политическим интересам 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T19:41+0400
2022-09-09T19:41+0400
2022-09-09T19:41+0400
грузия
новости
политика
ираклий кадагишвили
грузинская мечта
поправки по избирательной системе в конституцию грузии
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова рассмотреть вопрос избирательного барьера в том случае, если оппозиция не будет склонна к революционным сценариям и саботажу, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.Часть оппозиции – партия "Лело", "Стратерия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", выдвинула ультиматум, заявив, что поддержат поправки в Конституцию, которые касаются правила избрания Генерального прокурора, только после того, как парламент во втором чтении примет изменения, предусматривающие понижение барьера и проведение последующих выборов полностью по пропорциональной системе.По словам Кадагишвили, правила избрания Генерального прокурора были одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии и связывать данный вопрос с избирательным барьером неправильно.Поэтому депутат от парламентского большинства считает нерелевантным поднятие данного вопроса."В целом, что касается барьера, если оппозиция не будет склонна к революционному сценарию и к саботажу, то тогда мы продолжим идти к компромиссным решениям и продолжим рассмотрение этого вопроса", - отметил он.В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз."Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию >>Таким образом "Грузинская мечта" выразила готовность дать фору своему главному конкуренту - "Нацдвижению", за существенную выгоду для страны.Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.
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грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, грузинская мечта, поправки по избирательной системе в конституцию грузии
грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, грузинская мечта, поправки по избирательной системе в конституцию грузии
В каком случае "Грузинская мечта" вернется к поправкам в Конституцию - ответ депутата
Депутат призвал не приспосабливать все решения, которые принимает парламент, к своим политическим интересам
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова рассмотреть вопрос избирательного барьера в том случае, если оппозиция не будет склонна к революционным сценариям и саботажу, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.
Часть оппозиции – партия "Лело", "Стратерия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", выдвинула ультиматум, заявив, что поддержат поправки в Конституцию, которые касаются правила избрания Генерального прокурора, только после того, как парламент во втором чтении примет изменения, предусматривающие понижение барьера и проведение последующих выборов полностью по пропорциональной системе.
По словам Кадагишвили, правила избрания Генерального прокурора были одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии и связывать данный вопрос с избирательным барьером неправильно.
"Мы должны постараться не приспосабливать все решения, которые принимает парламент, к своим политическим интересам… Немного неловко, когда связываешь выполнение 12 рекомендаций с тем, как ты попадешь в парламент - с высоким или низким барьером", - заявил Кадагишвили.
Поэтому депутат от парламентского большинства считает нерелевантным поднятие данного вопроса.
"В целом, что касается барьера, если оппозиция не будет склонна к революционному сценарию и к саботажу, то тогда мы продолжим идти к компромиссным решениям и продолжим рассмотрение этого вопроса", - отметил он.
В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Таким образом "Грузинская мечта" выразила готовность дать фору своему главному конкуренту - "Нацдвижению", за существенную выгоду для страны.
Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".
Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.