https://sputnik-georgia.ru/20220909/v-kakom-sluchae-gruzinskaya-mechta-vernetsya-k-popravkam-v-konstitutsiyu---otvet-deputata-270289361.html

В каком случае "Грузинская мечта" вернется к поправкам в Конституцию - ответ депутата

В каком случае "Грузинская мечта" вернется к поправкам в Конституцию - ответ депутата

Депутат призвал не приспосабливать все решения, которые принимает парламент, к своим политическим интересам 09.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-09T19:41+0400

2022-09-09T19:41+0400

2022-09-09T19:41+0400

грузия

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политика

ираклий кадагишвили

грузинская мечта

поправки по избирательной системе в конституцию грузии

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова рассмотреть вопрос избирательного барьера в том случае, если оппозиция не будет склонна к революционным сценариям и саботажу, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.Часть оппозиции – партия "Лело", "Стратерия Агмашенебели" и "Единое национальное движение", выдвинула ультиматум, заявив, что поддержат поправки в Конституцию, которые касаются правила избрания Генерального прокурора, только после того, как парламент во втором чтении примет изменения, предусматривающие понижение барьера и проведение последующих выборов полностью по пропорциональной системе.По словам Кадагишвили, правила избрания Генерального прокурора были одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии и связывать данный вопрос с избирательным барьером неправильно.Поэтому депутат от парламентского большинства считает нерелевантным поднятие данного вопроса."В целом, что касается барьера, если оппозиция не будет склонна к революционному сценарию и к саботажу, то тогда мы продолжим идти к компромиссным решениям и продолжим рассмотрение этого вопроса", - отметил он.В начале июля правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выразила готовность снизить проходной барьер с 5 до 2% на парламентских выборах начиная с 2024 года, если до этого страна получит статус кандидата на вступление в Евросоюз."Грузинская мечта" назвала условие внесения поправок в Конституцию >>Таким образом "Грузинская мечта" выразила готовность дать фору своему главному конкуренту - "Нацдвижению", за существенную выгоду для страны.Как показали последние выборы в органы местного самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер в 2021 году смогла преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии".Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.

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грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, грузинская мечта, поправки по избирательной системе в конституцию грузии