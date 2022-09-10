https://sputnik-georgia.ru/20220910/epidemiolog-nazval-situatsiyu-s-koronavirusom-v-gruzii-stabilnoy-270295880.html

Эпидемиолог назвал ситуацию с коронавирусом в Грузии стабильной

Эпидемиолог назвал ситуацию с коронавирусом в Грузии стабильной

Врач призвал население сдать тест на коронавирус сразу после появления первых симптомов заболевания 10.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-10T10:04+0400

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2022-09-10T10:04+0400

грузия

новости

общество

тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 10 сент — Sputnik. Эпидемическая ситуация в Грузии остается стабильной, с тенденцией снижения новых случаев инфицирования COVID-19, написал в соцсети глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.За последнюю неделю по всей Грузии выявлено 12 787 новых случаев (в день в среднем 1 826 инфицированных), тогда как за предыдущую неделю было 13 737 новых случаев (в среднем 1 962 инфицированных в день).По его словам, в настоящее время безопасность населения Грузии надежно обеспечивается системой здравоохранения, всем пациентам оказывается своевременная и качественная медицинская помощь, а при наличии показаний проводится профилактическое лечение самыми современными препаратами и методами.По информации главного инфекциониста страны, несмотря на рост случаев заболевания в последние месяцы и низкий уровень вакцинации, количество смертей от COVID-19 в Грузии уже пятый месяц на минимальном уровне. В частности, за последнюю неделю было восемь смертей (в среднем 1 смерть в сутки), что лишь немного превышает уровень смертности во время эпидемий гриппа.Последние пять месяцев медики в Грузии контролируют ситуацию с коронавирусом >>"Хочу, чтобы население знало, что единичные случаи смерти от COVID-19, зафиксированные в Грузии в последние месяцы, почти всегда приходились на пациентов, которые поздно сдали тест на COVID и поздно обратились к врачу, а потому поздно начали лечение", - отметил он.Церцвадзе призвал население сдать тест на коронавирус сразу после появления первых симптомов заболевания и, в случае подтверждения вируса, в первый же день связаться с врачом. По его словам, в необходимых случаях и при необходимых показаниях (возраст старше 60 лет, тяжелые сопутствующие хронические заболевания, тяжелое течение COVID и др.) лечение Паксловидом или Ремдесивиром необходимо начинать в первые дни.Кроме того, Церцвадзе посоветовал населению продолжить активно вакцинироваться, в том числе бустер-дозами.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 762 206 случаев инфицирования. За последнюю неделю от коронавируса выздоровели 14 257 человек.За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь пациента. С начала пандемии – 16 900.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19