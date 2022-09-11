https://sputnik-georgia.ru/20220911/cherez-nedelyu-nachinaetsya-priem-zayavok-na-post-narodnogo-zaschitnika-gruzii-270327519.html

Через неделю начинается прием заявок на пост Народного защитника Грузии

Через неделю начинается прием заявок на пост Народного защитника Грузии

Срок полномочий действующего омбудсмена истекает в декабре, а согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T19:06+0400

2022-09-11T19:06+0400

2022-09-11T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Процесс приема заявок от лиц, желающих стать народным защитником Грузии, начнется ориентировочно 20 сентября, заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе."Ориентировочно, 20 сентября должна быть опубликована информация о том, что открыт прием заявлений от всех заинтересованных лиц, желающих стать Народным защитником. Соответственно, до 20 сентября осталось не так много времени", - заявил Сарджвеладзе.По его словам, за инклюзивность процесса ответственность несет правящая партия, в то время как радикальная оппозиция поставила узкопартийные интересы выше интересов Грузии.В оппозиционной партии "Лело для Грузии" заявили, что примут участие во всех этапах выбора нового Народного защитника, несмотря на то, что не голосовали за изменения во втором чтении."Лело" будет участвовать во всех этапах подбора Народного защитника. У нас будут свои обоснованные, последовательные позиции, такие же, как были в первом и втором чтениях законопроекта", - сказала Лана Галдава.Между тем, по словам члена самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое Национального движение" депутата Романа Гоциридзе, его партия пока не собирается участвовать в процессе выбора Народного защитника.Избрание Народного защитника Грузии – в законопроект внесли изменения >>"Мы включимся в процесс, когда увидим, насколько реально получить такого же независимого ого защитника, каким он был до сих пор. Мы полностью доверяем неправительственному сектору. В процессе будет видно, будет ли их роль решающей или нет", - сказал Гоциридзе.В правящей партии от представления своего кандидата на пост омбудсмена отказались.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.

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