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Парламент поддержал присоединение Грузии к Единой зоне платежей в евро

Парламент поддержал присоединение Грузии к Единой зоне платежей в евро

После присоединения к новой платежной зоне для перечислений в ЕС не нужны будут корреспондентские банки или другие посредники 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T11:01+0400

2022-09-11T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном слушании принял пакет законопроектов, необходимых для присоединения Грузии к Единой зоне платежей в евро (SEPA), говорится в сообщении пресс-службы парламента.Single Euro Payment Area (SEPA) - единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.Согласно информации пресс-службы, всего изменения внесены в 21 закон Грузии, в том числе:"Ускоренное рассмотрение пакета законопроектов обусловлено необходимостью своевременного выполнения критериев, необходимых для присоединения Грузии к Единой зоне платежей в евро (СЕРА), и обязательств по Соглашению об ассоциации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.По словам председателя парламентского комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, присоединение Грузии к SEPA принесет пользу по многим направлениям.Грузия планирует присоединиться к единой зоне платежей в евро >>"В частности, добавит авторитета банковскому сектору Грузии на международной арене, упростит торговые отношения с Европейской экономической зоной, гражданам Грузии будут предоставляться упрощенные услуги, что особенно важно, в том числе учитывая растущую тенденцию денежных переводов из стран ЕС", - заявила Бочоришвили.Заявку на присоединение к Единой платежной зоне Грузия планирует подать в Европейский налоговый совет в ближайшее время. Особая роль в этом процессе отводится Национальному банку Грузии, который должен подготовить все на законодательном уровне.

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