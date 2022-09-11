https://sputnik-georgia.ru/20220911/rtveli-2022-fermery-v-kakheti-zarabotali-bolee-35-millionov-lari-270328436.html

Ртвели 2022: фермеры в Кахети заработали более 35 миллионов лари

Ртвели 2022: фермеры в Кахети заработали более 35 миллионов лари

В настоящее время в штабе по координации ртвели зарегистрировано около 300 компаний и винных погребов, которые будут принимать и перерабатывать виноград 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T20:39+0400

2022-09-11T20:39+0400

2022-09-11T20:39+0400

грузия

новости

экономика

национальное агентство вина

кахети

ртвели 2022

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Около трех тысяч фермеров в Кахети сдали виноград предприятиям, заработав, по данным на 11 сентября, до 35 миллионов лари (12,5 млн долларов), сообщает Национальное агентство вина.По состоянию на 11 сентября, в Кахети переработано до 37 тысяч тонн винограда. Из них 15 тысяч тонн "Ркацители", 17 тысяч тонн "Саперави", далее идут "Кахури мцване" и другие сорта винограда.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,4 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,2 цента).Ртвели-2022 в Грузии: подзаработать сможет и молодежь >>В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (52,3 млн долларов).В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.

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