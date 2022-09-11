https://sputnik-georgia.ru/20220911/v-zakon-gruzii-o-trudovoy-migratsii-sobirayutsya-vnesti-izmeneniya-270324421.html

В закон Грузии "О трудовой миграции" собираются внести изменения

В закон Грузии "О трудовой миграции" собираются внести изменения

Внедрение запланированных изменений будет способствовать сокращению случаев незаконной трудовой миграции и торговли людьми, считают в Минздраве 11.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-11T15:48+0400

2022-09-11T15:48+0400

2022-09-11T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Законопроект, предусматривающий легализацию деятельности посреднических компаний и совершенствование учета граждан Грузии, работающих за границей, вскоре будет внесен на рассмотрение в парламент, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.По сообщению ведомства, заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая провела рабочее совещание с представителями частного сектора, неправительственных организаций и частных агентств занятости относительно изменений, которые будут внесены в закон " О трудовой миграции".Целью законопроекта является совершенствование правового механизма регулирования трудовой миграции и внедрение соответствующих изменений для решения существующих проблем.В процессе разработки документа активное участие приняли различные государственные органы, Международная организация по миграции (МОМ), Международный центр развития миграции (МЦМР), местные НПО и эксперты по вопросам миграции.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, миграция, трудовые мигранты