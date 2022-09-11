https://sputnik-georgia.ru/20220911/v-zakon-gruzii-o-trudovoy-migratsii-sobirayutsya-vnesti-izmeneniya-270324421.html
В закон Грузии "О трудовой миграции" собираются внести изменения
В закон Грузии "О трудовой миграции" собираются внести изменения
Внедрение запланированных изменений будет способствовать сокращению случаев незаконной трудовой миграции и торговли людьми, считают в Минздраве 11.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-11T15:48+0400
2022-09-11T15:48+0400
2022-09-11T15:52+0400
грузия
новости
общество
министерство здравоохранения грузии
миграция
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eff76e19e97e087844c837c776259ff7.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Законопроект, предусматривающий легализацию деятельности посреднических компаний и совершенствование учета граждан Грузии, работающих за границей, вскоре будет внесен на рассмотрение в парламент, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.По сообщению ведомства, заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая провела рабочее совещание с представителями частного сектора, неправительственных организаций и частных агентств занятости относительно изменений, которые будут внесены в закон " О трудовой миграции".Целью законопроекта является совершенствование правового механизма регулирования трудовой миграции и внедрение соответствующих изменений для решения существующих проблем.В процессе разработки документа активное участие приняли различные государственные органы, Международная организация по миграции (МОМ), Международный центр развития миграции (МЦМР), местные НПО и эксперты по вопросам миграции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736343_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0e089f1d7e08bc1163649eb58b5635a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, миграция, трудовые мигранты
грузия, новости, общество, министерство здравоохранения грузии, миграция, трудовые мигранты
В закон Грузии "О трудовой миграции" собираются внести изменения
15:48 11.09.2022 (обновлено: 15:52 11.09.2022)
Внедрение запланированных изменений будет способствовать сокращению случаев незаконной трудовой миграции и торговли людьми, считают в Минздраве
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Законопроект, предусматривающий легализацию деятельности посреднических компаний и совершенствование учета граждан Грузии, работающих за границей, вскоре будет внесен на рассмотрение в парламент, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии.
По сообщению ведомства, заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая провела рабочее совещание с представителями частного сектора, неправительственных организаций и частных агентств занятости относительно изменений, которые будут внесены в закон " О трудовой миграции".
Целью законопроекта является совершенствование правового механизма регулирования трудовой миграции и внедрение соответствующих изменений для решения существующих проблем.
"Внедрение запланированных изменений будет способствовать легальной трудовой миграции, сокращению случаев незаконной трудовой миграции и торговли людьми, созданию эффективной системы государственного контроля за деятельностью физических и юридических лиц, связанной с трудоустройством за пределами Грузии", - говорится в сообщении.
В процессе разработки документа активное участие приняли различные государственные органы, Международная организация по миграции (МОМ), Международный центр развития миграции (МЦМР), местные НПО и эксперты по вопросам миграции.