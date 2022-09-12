https://sputnik-georgia.ru/20220912/bolee-3-tysyach-grazhdan-gruzii-ne-smogli-vyekhat-v-evropu---zamministra-270353967.html

Более 3 тысяч граждан Грузии не смогли выехать в Европу - замминистра

Более 3 тысяч граждан Грузии не смогли выехать в Европу - замминистра

Госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции обсудила в Тбилиси проблемы, связанные с нарушением условий либерализации визового режима с ЕС 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T17:03+0400

2022-09-12T17:03+0400

2022-09-12T17:03+0400

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/12/259695999_0:0:1552:873_1920x0_80_0_0_80c6398865e4e99bbc63e6bd583828de.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен - Sputnik. Более 3 тысяч граждан Грузии получили отказ на выезд в страны Европы, так как их документы не были в порядке, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе. В понедельник Дарахвелидзе и госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур провели пресс-конференцию в Тбилиси, на которой подытожили вопросы, связанные с безвизовым режимом Грузии со странами ЕС и Шенгенской зоны. По его словам, абсолютное большинство граждан Грузии соблюдает правила, предусмотренные соглашением о безвизовом режиме, но есть и исключения - нарушают сроки пребывания в европейских странах или же безосновательно обращаются за убежищем."Именно об этих вызовах шла речь на встрече. Мы наметили планы, как работать в этом направлении, а также ознакомили г-жу госсекретаря с информацией о проделанных министерством внутренних дел шагах", - сказал Дарахвелидзе. В 19 странах Европы полицейские атташе МВД Грузии. Кроме того, на границах Грузии и в аэропортах активно работает система контроля выезда - проверяются необходимые для въезда в Европу документы. По его словам, незаконная миграция и необоснованные обращения за убежищем не является новой проблемой. Перед этой проблемой стоит и Грузия. За последние восемь лет количество безосновательных обращений за получением убежища в Грузии увеличилось в десять раз. "Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС>>"Мы полностью обновили законодательство Грузии, и оно приближено к европейским стандартам, чтобы Грузия вела правильную и справедливую политику в отношении соискателей убежища", - сказал замминистра. В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости