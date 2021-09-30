https://sputnik-georgia.ru/20210930/klassicheskiy-primer-dezinformatsii--garibashvili-otvetil-na-slukhi-ob-otmene-bezviza-s-es-260035857.html

"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС

"Классический пример дезинформации" – Гарибашвили ответил на слухи об отмене безвиза с ЕС

По словам Гарибашвили, безвизовый режим – одно из основных достижений действующих властей 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T12:24+0400

2021-09-30T12:24+0400

2021-09-30T12:24+0400

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грузия

евросоюз

ираклий гарибашвили

безвизовый режим

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал классическим примером дезинформации сообщения по поводу возможного упразднения Евросоюзом безвизового режима с Грузией.ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать>>Европейское издание EUobserver в среду обнародовало статью о том, что ряд стран-участниц Евросоюза 13 октября обсудят вопрос механизма приостановления безвизового режима для граждан западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины.Как пишет издание, вопрос стал актуален в связи с увеличением случаев нарушений миграционного законодательства и требований предоставления убежища со стороны граждан этих стран.Премьер подчеркнул, что эти слухи еще вчера опровергли европейские партнеры Грузии."Конечно, это ложь. Вчера же это подтвердили европейские лидеры. Ничего такого не планируется", – сказал Гарибашвили.Глава МИД: Грузии не грозит отмена безвиза с ЕС>>Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал "фейк-ньюсом" распространенную EUobserver информацию, согласно которой в ЕС собираются обсудить вопрос приостановки безвизового сообщения со странами Западных Балкан, а также Молдовы, Грузии и Украины.В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, евросоюз, ираклий гарибашвили, безвизовый режим