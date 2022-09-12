https://sputnik-georgia.ru/20220912/chto-menyaetsya-v-gosbyudzhete-gruzii-na-2022-god--glava-minfina-270359494.html

Что меняется в госбюджете Грузии на 2022 год – глава Минфина

Что меняется в госбюджете Грузии на 2022 год – глава Минфина

Прогнозный показатель ВВП увеличивается с 64,8 млрд до 72,2 млрд лари 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T21:00+0400

2022-09-12T21:00+0400

2022-09-12T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили представил проект поправок в бюджет Грузии на 2022 год, что обусловлено положительной тенденцией роста экономики страны.По его словам, после пандемии экономика Грузии начала значительно восстанавливаться со второго квартала прошлого года, и, наконец, в 2021 году был зафиксирован двузначный экономический рост в 10,4%. Средний показатель реального роста за семь месяцев 2022 года составляет 10,3%.По его словам, важно, что прогнозный показатель ВВП увеличивается с 64,8 миллиарда лари до 72,2 миллиарда лари."Таким образом, валовой внутренний продукт в расчете на душу населения превышает 6,5 тысячи долларов, налоговые поступления сводного бюджета увеличиваются почти на 1,3 миллиарда лари и определяются суммой 16,8 миллиарда лари", - отметил министр финансов.Как заявил Хуцишвили, расходная часть бюджета на 2022 год увеличится примерно на 700 млн лари, а налоговые поступления в бюджет увеличатся на 266 млн лари.Поправки в бюджет ориентированы на достижение двух основных целей - сокращение бюджетного дефицита и государственного долга.Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год>>"Первое — дальнейшее улучшение макроэкономических параметров, что является необходимым условием устойчивого и долгосрочного роста для страны, а второе — выделение дополнительных средств на текущие нужды", - сказал министр.По информации главы Минфина, консолидированный бюджет 2022 года планировался с дефицитом в размере 4,4% ВВП и государственным долгом в размере 51%.Согласно представленным изменениям, в 2022 году государство возьмет на 710 миллионов лари меньше долга, чем планировали по бюджету, а к концу года размер государственного долга снизится до 40% ВВП, что является лучшим показателем, чем было в стране еще до пандемии.При этом объем дефицита сводного бюджета снижается с 4,4% ВВП до 3,2% ВВП.Параллельно со снижением дефицита и долга средства будут дополнительно направлены, с одной стороны, на финансирование обязательств, а с другой стороны, на улучшение инфраструктуры страны, укрепление обороноспособности, в социальной и других направлениях.Кто получит больше денег:По сравнению с первоначальным планом налоговые поступления муниципалитетов увеличились до 160 миллионов лари, большая часть которых также будет использована для финансирования инфраструктурных проектов.По информации Хуцишвили, всего в этом году на финансирование инфраструктурных проектов будет направлено почти 6 миллиардов лари.Рассмотрение поправок в госбюджет на 2022 год в парламенте Грузии начнется в ближайшее время.

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экономика, грузия, новости, хуцишвили, бюджет грузии