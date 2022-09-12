Что меняется в госбюджете Грузии на 2022 год – глава Минфина
21:00 12.09.2022 (обновлено: 21:17 12.09.2022)
© Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaЛаша Хуцишвили
© Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
Прогнозный показатель ВВП увеличивается с 64,8 млрд до 72,2 млрд лари
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили представил проект поправок в бюджет Грузии на 2022 год, что обусловлено положительной тенденцией роста экономики страны.
По его словам, после пандемии экономика Грузии начала значительно восстанавливаться со второго квартала прошлого года, и, наконец, в 2021 году был зафиксирован двузначный экономический рост в 10,4%. Средний показатель реального роста за семь месяцев 2022 года составляет 10,3%.
"Обновленные макроэкономические прогнозы предусматривают прогнозный показатель реального экономического роста (в 2022 году - ред.) в размере 8,5% вместо прежних 6%, с учетом фактических показателей, прогноз дефлятора ВВП - 10,5%", - заявил Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
По его словам, важно, что прогнозный показатель ВВП увеличивается с 64,8 миллиарда лари до 72,2 миллиарда лари.
"Таким образом, валовой внутренний продукт в расчете на душу населения превышает 6,5 тысячи долларов, налоговые поступления сводного бюджета увеличиваются почти на 1,3 миллиарда лари и определяются суммой 16,8 миллиарда лари", - отметил министр финансов.
Как заявил Хуцишвили, расходная часть бюджета на 2022 год увеличится примерно на 700 млн лари, а налоговые поступления в бюджет увеличатся на 266 млн лари.
Поправки в бюджет ориентированы на достижение двух основных целей - сокращение бюджетного дефицита и государственного долга.
"Первое — дальнейшее улучшение макроэкономических параметров, что является необходимым условием устойчивого и долгосрочного роста для страны, а второе — выделение дополнительных средств на текущие нужды", - сказал министр.
По информации главы Минфина, консолидированный бюджет 2022 года планировался с дефицитом в размере 4,4% ВВП и государственным долгом в размере 51%.
Согласно представленным изменениям, в 2022 году государство возьмет на 710 миллионов лари меньше долга, чем планировали по бюджету, а к концу года размер государственного долга снизится до 40% ВВП, что является лучшим показателем, чем было в стране еще до пандемии.
"Сокращение государственного долга с 60% до безопасной отметки в 40% является значительным шагом вперед для страны", - подчеркнул Хуцишвили.
При этом объем дефицита сводного бюджета снижается с 4,4% ВВП до 3,2% ВВП.
Параллельно со снижением дефицита и долга средства будут дополнительно направлены, с одной стороны, на финансирование обязательств, а с другой стороны, на улучшение инфраструктуры страны, укрепление обороноспособности, в социальной и других направлениях.
Кто получит больше денег:
на помощь соцнезащищенным детям выделят более 86 миллионов лари. Как пояснил министр, с 1 июня текущего года ежемесячную помощь увеличили со 100 до 150 лари на ребенка;
на программу занятости на общественных работах, которая стартовала в текущем году, выделят 40 миллионов лари;
на программы здравоохранения будет дополнительно выделено 80 миллионов лари, в том числе 45 миллионов лари – на расходы, связанные с лечением коронавируса (COVID-19);
на помощь сельскохозяйственными ваучерами мелким фермерам выделят 40 миллионов лари. На финансирование сбора урожая винограда "Ртвели-2022" будет выделено 40 миллионов лари. Кроме того, 70 млн лари будут выделены на финансирование других программ развития сельского хозяйства, в том числе 55 миллионов лари на финансирование льготных агрокредитов;
на финансирование министерства обороны будет дополнительно выделено 80 миллионов лари, за счет которых продолжится строительство квартир для военных, а также на улучшение обороноспособности;
в Тбилиси начинается строительство полицейского городка на более 1,1 тысячи квартир;
кроме того, 50 миллионов лари будет выделено на приобретение спасательных вертолетов;
на награды спортсменов будет дополнительно выделено 43 миллиона лари;
на инфраструктурные проекты мэрия Тбилиси получила на 65 миллионов лари больше, а в фонд проектов, реализуемых в регионах, дополнительно выделяется 130 миллионов лари;
финансирование министерства регионального развития и инфраструктуры увеличивается на 80 миллионов лари, которые будут направлены на строительство и ремонт футбольных стадионов для проведения запланированного в 2023 году в Грузии чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
По сравнению с первоначальным планом налоговые поступления муниципалитетов увеличились до 160 миллионов лари, большая часть которых также будет использована для финансирования инфраструктурных проектов.
По информации Хуцишвили, всего в этом году на финансирование инфраструктурных проектов будет направлено почти 6 миллиардов лари.
Рассмотрение поправок в госбюджет на 2022 год в парламенте Грузии начнется в ближайшее время.