https://sputnik-georgia.ru/20220912/pravitelstvo-gruzii-peresmotrelo-prognoz-rosta-ekonomiki-na-2022-god-270351353.html

Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год

Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год

После спада экономики в 2020 году, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T15:31+0400

2022-09-12T15:31+0400

2022-09-12T15:31+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прогноз роста ВВП Грузии повышен с 6% до 8,5% исходя из текущих высоких темпов экономического роста, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидался рост реального ВВП на уровне 6%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.Реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев составляет 10,3%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика>>По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили