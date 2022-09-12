https://sputnik-georgia.ru/20220912/pravitelstvo-gruzii-peresmotrelo-prognoz-rosta-ekonomiki-na-2022-god-270351353.html
Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год
Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год
После спада экономики в 2020 году, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T15:31+0400
2022-09-12T15:31+0400
2022-09-12T15:31+0400
экономика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прогноз роста ВВП Грузии повышен с 6% до 8,5% исходя из текущих высоких темпов экономического роста, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидался рост реального ВВП на уровне 6%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.Реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев составляет 10,3%.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика>>По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили
Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год
После спада экономики в 2020 году, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Прогноз роста ВВП Грузии повышен с 6% до 8,5% исходя из текущих высоких темпов экономического роста, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидался рост реального ВВП на уровне 6%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%.
"Прогнозируемый темп реального экономического роста составит 8,5% вместо 6%. С учетом фактических показателей прогноз дефлятора ВВП составляет 10,5%. Прогноз номинального ВВП установлен на уровне 72,2 миллиарда лари, а ВВП в расчете на душу населения превышает 6,5 тысячи долларов", - заявил Гарибашвили.
Реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев составляет 10,3%.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.