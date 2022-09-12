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Глава ЕБРР посетит Грузию в рамках регионального турне

Глава ЕБРР посетит Грузию в рамках регионального турне

В Тбилиси президент ЕБРР проведет встречи на высоком уровне с политическим руководством Грузии 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T07:45+0400

2022-09-12T07:45+0400

2022-09-12T07:45+0400

грузия

новости

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европейский банк реконструкции и развития

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо совершит поездку по Кавказу с 12 по 16 сентября, сначала посетив Азербайджан, а после Грузию и Армению, говорится в сообщении Банка.Это первый персональный визит президента ЕБРР в Кавказский регион с момента ее вступления в должность в конце 2020 года. Визит должен был состояться в 2021 году, но был перенесен из-за ковид-ограничений.Перед поездкой глава ЕБРР провела онлайн-встречи с представителями гражданского общества Азербайджана, Грузии и Армении, говорится в сообщении.В Тбилиси президент ЕБРР проведет встречи на высоком уровне с политическим руководством Грузии. Она также встретится с дипломатами, региональными руководителями международных финансовых институтов, руководителями бизнес-ассоциаций и существующими деловыми партнерами из частного сектора, включая местные банки.ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию >>Рено-Бассо в дальнейшем подпишет кредитные соглашения с давними партнерами в финансовом секторе и секторе здравоохранения.Ее визит приурочен к 30-летию начала деятельности ЕБРР в в Грузии С тех пор организация инвестировала 5 миллиардов евро в 270 проектов.

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