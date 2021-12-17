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https://sputnik-georgia.ru/20211217/ebrr-utverdil-dlya-gruzii-novuyu-shestiletnyuyu-strategiyu-262953851.html
ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию
ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию
ЕБРР отметил большие усилия Грузии за последние годы для продвижения реформ и создания устойчивой рыночной экономики 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T21:21+0400
2021-12-17T21:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В рамках стратегии на 2022-2027 годы Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет поддерживать бизнес в Грузии, содействовать региональному развитию и переходу Грузии к "зеленой" экономике, говорится в сообщении Банка.По информации ЕБРР, стратегия основана на этих трех основных приоритетах.В рамках повышения конкурентоспособности грузинских компаний, Банк готов помочь им, в том числе малым и средним предприятиям (МСП), повысить их производительность и устойчивость за счет повышения их конкурентоспособности и улучшения их доступа к финансам, например за счет инвестиций в цифровизацию.Банк также продолжит свою работу по углублению местного рынка капитала, чтобы предоставить компаниям более широкий выбор вариантов финансирования.Также в приоритеты финансового института входит содействие интеграции и региональному развитию. Банк активизирует усилия по поддержке доступа к развитию навыков, особенно для молодых людей, женщин и маргинализированных групп, поддерживая создание рабочих мест, в том числе в регионах Грузии. Улучшение доступа к финансам и основным муниципальным услугам для населения регионов является ключевым направлением работы ЕБРР.Кроме того, ЕБРР хочет помочь ускорить процесс перехода Грузии к зеленой экономике, поддерживая инициативы по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии.Банк поддержит реформу государственных предприятий, включая повышение энергоэффективности и ресурсоэффективности, и продолжит расширять свою структуру "Зеленых городов".Также ЕБРР отметил большие усилия Грузии за последние годы для продвижения реформ и создания устойчивой рыночной экономики. Новая стратегия ЕБРР будет поддерживать экономику страны, серьезно пострадавшую от пандемии COVID-19, в ее восстановлении и дальнейшем развитии.Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. С момента начала работы в стране Банк инвестировал более 4,53 миллиарда евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.ЕБРР играет важную роль в восстановлении экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в 2019 году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ебрр

ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию

21:21 17.12.2021 (обновлено: 21:25 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - проспект Руставели, здание Билтмор и здание бывшего телеграфа
Вид на город Тбилиси - проспект Руставели, здание Билтмор и здание бывшего телеграфа - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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ЕБРР отметил большие усилия Грузии за последние годы для продвижения реформ и создания устойчивой рыночной экономики
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В рамках стратегии на 2022-2027 годы Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет поддерживать бизнес в Грузии, содействовать региональному развитию и переходу Грузии к "зеленой" экономике, говорится в сообщении Банка.
По информации ЕБРР, стратегия основана на этих трех основных приоритетах.
В рамках повышения конкурентоспособности грузинских компаний, Банк готов помочь им, в том числе малым и средним предприятиям (МСП), повысить их производительность и устойчивость за счет повышения их конкурентоспособности и улучшения их доступа к финансам, например за счет инвестиций в цифровизацию.
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Банк также продолжит свою работу по углублению местного рынка капитала, чтобы предоставить компаниям более широкий выбор вариантов финансирования.
Также в приоритеты финансового института входит содействие интеграции и региональному развитию. Банк активизирует усилия по поддержке доступа к развитию навыков, особенно для молодых людей, женщин и маргинализированных групп, поддерживая создание рабочих мест, в том числе в регионах Грузии. Улучшение доступа к финансам и основным муниципальным услугам для населения регионов является ключевым направлением работы ЕБРР.
Кроме того, ЕБРР хочет помочь ускорить процесс перехода Грузии к зеленой экономике, поддерживая инициативы по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии.
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Банк поддержит реформу государственных предприятий, включая повышение энергоэффективности и ресурсоэффективности, и продолжит расширять свою структуру "Зеленых городов".
Также ЕБРР отметил большие усилия Грузии за последние годы для продвижения реформ и создания устойчивой рыночной экономики. Новая стратегия ЕБРР будет поддерживать экономику страны, серьезно пострадавшую от пандемии COVID-19, в ее восстановлении и дальнейшем развитии.
Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. С момента начала работы в стране Банк инвестировал более 4,53 миллиарда евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.
Декларацию о намерениях подписали министерство экономики страны и Банк развития Германии - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
Грузия будет производить "зеленый" водород
5 ноября, 22:37
ЕБРР играет важную роль в восстановлении экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в 2019 году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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