https://sputnik-georgia.ru/20211217/ebrr-utverdil-dlya-gruzii-novuyu-shestiletnyuyu-strategiyu-262953851.html

ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию

ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию

ЕБРР отметил большие усилия Грузии за последние годы для продвижения реформ и создания устойчивой рыночной экономики 17.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-17T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В рамках стратегии на 2022-2027 годы Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет поддерживать бизнес в Грузии, содействовать региональному развитию и переходу Грузии к "зеленой" экономике, говорится в сообщении Банка.По информации ЕБРР, стратегия основана на этих трех основных приоритетах.В рамках повышения конкурентоспособности грузинских компаний, Банк готов помочь им, в том числе малым и средним предприятиям (МСП), повысить их производительность и устойчивость за счет повышения их конкурентоспособности и улучшения их доступа к финансам, например за счет инвестиций в цифровизацию.Банк также продолжит свою работу по углублению местного рынка капитала, чтобы предоставить компаниям более широкий выбор вариантов финансирования.Также в приоритеты финансового института входит содействие интеграции и региональному развитию. Банк активизирует усилия по поддержке доступа к развитию навыков, особенно для молодых людей, женщин и маргинализированных групп, поддерживая создание рабочих мест, в том числе в регионах Грузии. Улучшение доступа к финансам и основным муниципальным услугам для населения регионов является ключевым направлением работы ЕБРР.Кроме того, ЕБРР хочет помочь ускорить процесс перехода Грузии к зеленой экономике, поддерживая инициативы по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению использования возобновляемых источников энергии.Банк поддержит реформу государственных предприятий, включая повышение энергоэффективности и ресурсоэффективности, и продолжит расширять свою структуру "Зеленых городов".Также ЕБРР отметил большие усилия Грузии за последние годы для продвижения реформ и создания устойчивой рыночной экономики. Новая стратегия ЕБРР будет поддерживать экономику страны, серьезно пострадавшую от пандемии COVID-19, в ее восстановлении и дальнейшем развитии.Грузия – один из крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. С момента начала работы в стране Банк инвестировал более 4,53 миллиарда евро в 269 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем 78% этих инвестиций пришлось на частный сектор.ЕБРР играет важную роль в восстановлении экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в 2019 году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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https://sputnik-georgia.ru/20211021/v-gruzii-proshla-prezentatsiya-morskoy-transportnoy-strategii-261372239.html

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экономика, новости, грузия, ебрр