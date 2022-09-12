https://sputnik-georgia.ru/20220912/gosdolg-gruzii-sokraschaetsya--premer-270354511.html

Госдолг Грузии сокращается – премьер

Госдолг Грузии сокращается – премьер

Необходимость пересмотра госбюджета возникла на фоне высокого экономического роста 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T18:32+0400

2022-09-12T18:32+0400

2022-09-12T18:32+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

бюджет грузии

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии подготовит поправки в государственный бюджет на 2022 год, которые будут ориентированы на сокращение бюджетного дефицита и госдолга, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По словам премьера, необходимость пересмотреть госбюджет и внести поправки возникла на фоне высокого экономического роста в стране. Реальный рост ВВП в июле 2022 года составил 9,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за семь месяцев с начала года составляет 10,3%.По его словам, при этом объем дефицита бюджета снижается с 4,4% ВВП до 3,2% ВВП.Премьер отметил, что параллельно с сокращением дефицита и долга правительство должно направить дополнительные средства, с одной стороны, на финансирование взятых на себя обязательств, а с другой стороны, по различным направлениям, будь то полиция, армия, инфраструктура, финансирование предприятий, сельское хозяйство, социальная политика, здравоохранение, спорт.Правительство Грузии пересмотрело прогноз роста экономики на 2022 год>>В заключение Гарибашвили заявил, что правительство рассчитывает на сохранение тенденций роста экономики, отметив, что достичь таких успешных результатов удалось благодаря правильной, разумной, и основанной на национальных интересах политикой.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, бюджет грузии