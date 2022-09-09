https://sputnik-georgia.ru/20220909/investitsii-v-gruziyu-vyrosli-v-dva-raza--novaya-statistika-270265583.html
Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика
Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика
Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций 09.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-09T09:01+0400
2022-09-09T09:01+0400
2022-09-09T09:18+0400
грузия
новости
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23929/25/239292544_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_0fe530d7c5e16164e811e41b0ea7d611.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за первое полугодие 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.Инвестиции также поступили из Китая, Японии, Маршалловых островов, Чехии, Дании, Германии, Казахстана и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом полугодии 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и строительство.Инвестиции также вкладывали в транспорт, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство и рыболовство.РеинвестицииОдним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли на 72,2% и составили 559,1 миллиона долларов. В январе-июне 2021 года реинвестиции составляли 324,7 миллиона долларов.Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.Инвестиций оказалось больше: в Грузии пересчитали показатель за 2021 год >>С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Индийский миллиардер заинтересовался инвестициями в Грузию >>Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23929/25/239292544_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_b0c928bb474df906992a96edd0a8557f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инвестиции
грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инвестиции
Инвестиции в Грузию выросли в два раза – новая статистика
09:01 09.09.2022 (обновлено: 09:18 09.09.2022)
Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию за первое полугодие 2022 года, по предварительной оценке, вырос на 102% по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил 922,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Основной причиной роста инвестиций называется увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.
Инвестиции в Грузию в январе-июне 2022 года
Тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Великобритания
151,8
16,4
Турция
97,9
10,6
Нидерланды
79,2
8,6
Инвестиции также поступили из Китая, Японии, Маршалловых островов, Чехии, Дании, Германии, Казахстана и других стран.
Куда вкладывают?
Согласно информации "Сакстата"
, самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом полугодии 2022 года были энергетика, финансовый сектор, недвижимость, обрабатывающая промышленность и строительство.
Инвестиции в Грузию в январе-июне 2022 года
Тройка отраслей-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Энергетика
313,1
33,9
Финансовый сектор
165,2
17,9
Недвижимость
155,2
16,%
Инвестиции также вкладывали в транспорт, гостиницы и рестораны, сельское хозяйство и рыболовство.
Реинвестиции
Одним из важных факторов в экономике стал большой объем реинвестиций – они выросли на 72,2% и составили 559,1 миллиона долларов. В январе-июне 2021 года реинвестиции составляли 324,7 миллиона долларов.
Основной причиной большого объема реинвестиций власти и эксперты считают внедрение так называемой "эстонской модели" налоговой системы.
С 1 января 2017 года в Грузии предприятия были освобождены от налогообложения той части прибыли, которая вкладывается в развитие производства. Согласно действующему Налоговому кодексу, ставка налога на прибыль составляет 15%.
Инвестиционная политика
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития