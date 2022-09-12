https://sputnik-georgia.ru/20220912/rossiya-spravlyaetsya-s-ekonomicheskim-davleniem-zapada---putin-270352378.html
Россия справляется с экономическим давлением Запада - Путин
Россия справляется с экономическим давлением Запада - Путин
Президент РФ заявил о необходимости сформировать все условия для структурной перестройки экономики 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T16:49+0400
2022-09-12T16:49+0400
2022-09-12T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тактика экономического блицкрига стран Запада не сработала - Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.После того, как в феврале Россия ввела войска на территорию Украины европейские страны ввели против России несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов.В целях сохранения рабочих мест и оказания помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам, были введены защитные меры и запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.По словам президента, экономика России постепенно стабилизируется и переходит к росту, предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.Сокращение темпов снижения ВВП в июле замедлилось до половины процента после июньского снижения на 2,4 процента.Кроме того, в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, по словам Путина, хороший знак, который говорит о росте экономической активности.Чем больше затягивают, тем труднее договориться - Лавров о переговорах с Киевом>>Безработица в России находится на исторических минимумах — в мае-июле показатель был на уровне 3,9 процента.Путин поручил держать этот вопрос на контроле, отметив, что в вынужденных отпусках или на неполной занятости сейчас находятся около 234 тысячи человек."Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест", — сказал Путин.По его словам, безусловным приоритетом при составлении бюджета должно быть развитие и выполнение национальных проектов в интересах граждан.
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россия, новости, владимир путин, москва, украина
россия, новости, владимир путин, москва, украина
Россия справляется с экономическим давлением Запада - Путин
Президент РФ заявил о необходимости сформировать все условия для структурной перестройки экономики
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Тактика экономического блицкрига стран Запада не сработала - Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
После того, как в феврале Россия ввела войска на территорию Украины европейские страны ввели против России несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов.
"Мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов", — заявил Путин.
В целях сохранения рабочих мест и оказания помощи гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам, были введены защитные меры и запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса.
По словам президента, экономика России постепенно стабилизируется и переходит к росту, предприятия возвращаются к нормальному ритму работы.
Сокращение темпов снижения ВВП в июле замедлилось до половины процента после июньского снижения на 2,4 процента.
Кроме того, в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. Это, по словам Путина, хороший знак, который говорит о росте экономической активности.
Безработица в России находится на исторических минимумах — в мае-июле показатель был на уровне 3,9 процента.
Путин поручил держать этот вопрос на контроле, отметив, что в вынужденных отпусках или на неполной занятости сейчас находятся около 234 тысячи человек.
"Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест", — сказал Путин.
По его словам, безусловным приоритетом при составлении бюджета должно быть развитие и выполнение национальных проектов в интересах граждан.