https://sputnik-georgia.ru/20220913/glava-mvd-gruzii-poblagodaril-turtsiyu-za-pomosch-v-tushenii-pozhara-v-borzhomi-270390426.html

Глава МВД Грузии поблагодарил Турцию за помощь в тушении пожара в Боржоми

Глава МВД Грузии поблагодарил Турцию за помощь в тушении пожара в Боржоми

Вахтанг Гомелаури провел ознакомительную встречу с новым послом Турции в Грузии 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T20:02+0400

2022-09-13T20:02+0400

2022-09-13T20:02+0400

грузия

новости

вахтанг гомелаури

турция

боржомский район

самцхе-джавахети

пожар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/0d/270391394_0:336:1280:1056_1920x0_80_0_0_02b8ac8224a63b6fed53fab4d7b2ee1d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури на встрече с новым послом Турции Али Каан Орбай выразил благодарность турецкой стороне за оперативную помощь специализированными пожарными самолетами в борьбе с лесным пожаром в Боржомском ущелье на юге Грузии, сообщает пресс-служба МВД.Лесной пожар возник 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района (регион Самцхе-Джавахети) на правом берегу реки Мтквари (Куры). К тушению пожара были привлечены военные, вертолеты Погранполиции и пожарно-спасательные машины. Спустя несколько дней, 24 августа, власти Турции направили в Грузию специализированные на тушении лесных пожаров самолеты.В ходе ознакомительной встречи Гомелаури с новым послом Турции в Грузии была отмечена важность сотрудничества двух стран в сфере правоохранительной деятельности и были намечены перспективы дальнейших отношений.Министр выразил надежду, что совместными усилиями это сотрудничество будет углубляться."Ничего не исключено" – премьер Грузии о возможной диверсии в Боржомском ущелье>>Гомелаури пожелал Орбай успехов на посту главы дипмиссии Турции в Грузии.Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года, - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.

турция

боржомский район

самцхе-джавахети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, вахтанг гомелаури, турция, боржомский район, самцхе-джавахети, пожар, происшествия