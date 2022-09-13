https://sputnik-georgia.ru/20220913/khotite-otkrytiya-vtorogo-fronta-v-gruzii-gruzinskaya-mechta-planiruet-provesti-plebistsit-270388029.html

Хотите открытия второго фронта в Грузии? "Грузинская мечта" готова провести плебисцит

Хотите открытия второго фронта в Грузии? "Грузинская мечта" готова провести плебисцит

Представители власти Украины пытается вовлечь Грузию в вооруженный конфликт 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T15:36+0400

2022-09-13T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе предложил провести опрос среди населения страны, чтобы выяснить, поддерживают ли они позицию нынешних властей не открывать на территории страны второй фронт.Ранее депутата Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.По его словам, это открытое послание."Наверно, это послание и к обществу. Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ принимает решение в связи с этим – они согласны с чиновниками правительства Украины или с нами", - отметил Кобахидзе.Это решать Грузии - в Тбилиси прокомментировали слова депутата Рады>>К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь СНБ.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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