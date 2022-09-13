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Хотите открытия второго фронта в Грузии? "Грузинская мечта" готова провести плебисцит
Хотите открытия второго фронта в Грузии? "Грузинская мечта" готова провести плебисцит
Представители власти Украины пытается вовлечь Грузию в вооруженный конфликт 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T15:36+0400
2022-09-13T15:36+0400
2022-09-13T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе предложил провести опрос среди населения страны, чтобы выяснить, поддерживают ли они позицию нынешних властей не открывать на территории страны второй фронт.Ранее депутата Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.По его словам, это открытое послание."Наверно, это послание и к обществу. Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ принимает решение в связи с этим – они согласны с чиновниками правительства Украины или с нами", - отметил Кобахидзе.Это решать Грузии - в Тбилиси прокомментировали слова депутата Рады>>К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь СНБ.Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, украина, тбилиси, грузинская мечта
Хотите открытия второго фронта в Грузии? "Грузинская мечта" готова провести плебисцит
15:36 13.09.2022 (обновлено: 15:50 13.09.2022)
Представители власти Украины пытается вовлечь Грузию в вооруженный конфликт
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе предложил провести опрос среди населения страны, чтобы выяснить, поддерживают ли они позицию нынешних властей не открывать на территории страны второй фронт.
Ранее депутата Рады Украины Федор Вениславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории - Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия). По его словам, сейчас Россия полностью сконцентрирована на Украине.
"К сожалению, высокопоставленные чиновники правительства Украины не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и вовлечь Грузию в военный конфликт, который сейчас происходит на Украине", - заявил Кобахидзе на брифинге.
По его словам, это открытое послание.
"Наверно, это послание и к обществу. Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ. Посмотрим, пусть народ принимает решение в связи с этим – они согласны с чиновниками правительства Украины или с нами", - отметил Кобахидзе.
К открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители властей Украины, в том числе секретарь СНБ.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.