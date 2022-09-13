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Компьютерные технологии станут обязательным предметом в школах Грузии

Компьютерные технологии станут обязательным предметом в школах Грузии

Новшество обеспечит развитие и укрепление у учащихся алгоритмического мышления и технологических навыков 13.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Компьютерные технологии станут обязательным предметом у учащихся II-VI классов в школах Грузии с нового, 2022-2023 учебного года, говорится в сообщении на сайте министерства образования и науки.Изучение элементов программирования с начальных классов обеспечит развитие и укрепление у учащихся алгоритмического мышления и технологических навыков, считают в министерстве.Также с нового учебного года, с учетом имеющихся ресурсов в школах, учащимся будут доступны STEAM-клубы, в рамках которых школьники будут создавать различные технологические проекты и получат возможность представить их на STEAM-конференции.STEAM - это комплекс методик для междисциплинарного обучения.Кроме того с нового учебного года около 4 тысяч учащихся V-VI классов 50 школ в крупных городах страны - Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми, будут учится по билингвистическим учебникам математики Macmillan в пилотном режиме. В министерстве уверены, что это поможет ученикам развить навыки мышления и использовать английский язык на практике.Сколько стоит собрать ребенка в школу в Грузии>>В рамках пилотной программы более 60 англоязычных учителей математики прошли курс обучения, разработанный представителями Macmillan.Проект включает в себя интеграцию системы управления в учебный процесс, что позволит учителям и ученикам в электронном виде управлять своими учетными записями и отслеживать прогресс.Учеба в общеобразовательных учреждениях Грузии начнется 15 сентября.В новом учебном году в школах страны с первого по двенадцатый классы будут учиться 632 726 учеников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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