https://sputnik-georgia.ru/20220913/kto-zhdet-raspada-end-i-chto-budet-dalshe-oppozitsioner-rasskazal-o-vozmozhnom-stsenarii-270370766.html

Кто ждет распада ЕНД и что будет дальше? Оппозиционер рассказал о возможном сценарии

Кто ждет распада ЕНД и что будет дальше? Оппозиционер рассказал о возможном сценарии

После ожидаемого распада ЕНД начнется борьба за их избирателей, уверен политик 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T11:37+0400

2022-09-13T11:37+0400

2022-09-13T12:12+0400

политика

грузия

михаил саакашвили

ника мелия

зураб джапаридзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/11/249734828_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_0c2599bb2a71213a24efc2355b4d3c0f.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани не исключает распада крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" - причиной тому он считает уход ее основателя Михаила Саакашвили из политики и разногласия внутри партии.В конце июля адвокат Валерий Гелбахиани озвучил решение Саакашвили об уходе из грузинской политики. По его словам, экс-президента больше не интересует грузинская политика, главное сейчас – спасение и сохранение его жизни. Ранее лидер ЕНД Ника Мелия назвал заявление об уходе Саакашвили из политики "тактикой адвокатов".Чем больше политические группы будут выступать с радикальными заявлениями, тем больше у них шанс заполучить солидную часть избирателей от распавшегося "Национального движения", считает Иоселиани."Я думаю, что на самом деле борьба ведется за голоса, чтобы в будущем увеличить своих избирателей, но увеличить за счет радикального избирателя, за счет "Нацдвижения", - отметил он.При этом Иоселиани отметил, что сомневается в смене власти в Грузии путем акций."Я не верю в смену власти в Грузии подобного типа. Не только не верю, но и считаю, что это так не должно произойти. Потому что единственный верный путь для сохранения конституционного развития, это выборы и власть должна смениться путем выборов", - подчеркнул оппозиционер.Ранее лидеры нескольких оппозиционных партий заявили, что планируют объявить неповиновение властям. Более того, лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе сказал, что он и его единомышленники "готовы пойти на многое, в том числе на захват зданий".Председатель "Нацдвижения" Ника Мелия ранее заявил, что все шаги и действия "Национального движения", в том числе акции протеста, будут направлены на назначение внеочередных парламентских выборов. По его словам, именно досрочные выборы позволят смягчить политический кризис в стране.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани назвала "сборищем лузеров" все оппозиционные силы, которые говорят о досрочных выборах. Сочли неразумной стратегию ЕНД по смене власти в Грузии и авторитетные оппозиционные партии - "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", " Лело для Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, михаил саакашвили, ника мелия, зураб джапаридзе