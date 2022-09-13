https://sputnik-georgia.ru/20220913/pochti-chetvert-naseleniya-gruzii-zhivet-v-emigratsii---issledovanie-270399258.html

Почти четверть населения Грузии живет в эмиграции - исследование

Почти четверть населения Грузии живет в эмиграции - исследование

Главной причиной миграции названо материальное обеспечение семей, проживающих в Грузии 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T19:29+0400

2022-09-13T19:29+0400

2022-09-13T19:29+0400

грузия

новости

общество

греция

сша

италия

оон

национальная служба статистики грузии "сакстат"

эмиграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/79/244697978_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6b87e9958b1a6ae2a48589bfbf365eab.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Количество эмигрирующих из Грузии в 2010-2020 годы людей увеличилось на 7% и составило 861 тысячу человек (23% населения страны), говорится в отчете исследовательской организации PMCG.Организация руководствовалась данными Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, так как, по ее мнению, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" не дает полной картины об эмиграции.В основном люди уехали в Россию (450 тысяч человек ). Далее следуют Греция (85 тысяч), Украина (65 тысяч) и Азербайджан (49 тысяч). В 2010-2020 годы жители Грузии предпочитали США, Италию и Армению.Согласно отчету, значительная часть эмигрантов из Грузии живет за рубежом нелегально. Главной причиной миграции названо материальное обеспечение семей, проживающих в Грузии.Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии>>С этим и связан рост денежных переводов из-за рубежа в Грузию, сказано в отчете.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, далее следуют Италия, США, Греция и Израиль.

греция

сша

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, греция, сша, италия, оон, национальная служба статистики грузии "сакстат", эмиграция