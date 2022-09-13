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Почти четверть населения Грузии живет в эмиграции - исследование
Почти четверть населения Грузии живет в эмиграции - исследование
Главной причиной миграции названо материальное обеспечение семей, проживающих в Грузии 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T19:29+0400
2022-09-13T19:29+0400
2022-09-13T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Количество эмигрирующих из Грузии в 2010-2020 годы людей увеличилось на 7% и составило 861 тысячу человек (23% населения страны), говорится в отчете исследовательской организации PMCG.Организация руководствовалась данными Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, так как, по ее мнению, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" не дает полной картины об эмиграции.В основном люди уехали в Россию (450 тысяч человек ). Далее следуют Греция (85 тысяч), Украина (65 тысяч) и Азербайджан (49 тысяч). В 2010-2020 годы жители Грузии предпочитали США, Италию и Армению.Согласно отчету, значительная часть эмигрантов из Грузии живет за рубежом нелегально. Главной причиной миграции названо материальное обеспечение семей, проживающих в Грузии.Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии>>С этим и связан рост денежных переводов из-за рубежа в Грузию, сказано в отчете.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, далее следуют Италия, США, Греция и Израиль.
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грузия, новости, общество, греция, сша, италия, оон, национальная служба статистики грузии "сакстат", эмиграция
грузия, новости, общество, греция, сша, италия, оон, национальная служба статистики грузии "сакстат", эмиграция
Почти четверть населения Грузии живет в эмиграции - исследование
Главной причиной миграции названо материальное обеспечение семей, проживающих в Грузии
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Количество эмигрирующих из Грузии в 2010-2020 годы людей увеличилось на 7% и составило 861 тысячу человек (23% населения страны), говорится в отчете исследовательской организации PMCG.
Организация руководствовалась данными Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, так как, по ее мнению, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" не дает полной картины об эмиграции.
В основном люди уехали в Россию (450 тысяч человек ). Далее следуют Греция (85 тысяч), Украина (65 тысяч) и Азербайджан (49 тысяч). В 2010-2020 годы жители Грузии предпочитали США, Италию и Армению.
Согласно отчету
, значительная часть эмигрантов из Грузии живет за рубежом нелегально. Главной причиной миграции названо материальное обеспечение семей, проживающих в Грузии.
С этим и связан рост денежных переводов из-за рубежа в Грузию, сказано в отчете.
Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июль 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 092,6 миллиона долларов.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, далее следуют Италия, США, Греция и Израиль.