https://sputnik-georgia.ru/20220913/progress-ili-moshennichestvo-reaktsiya-oppozitsii-na-vnedrenie-elektronnykh-vyborov-v-gruzii-270395812.html

Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии

Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии

Оппозиционные партии неоднозначно отреагировали на инициативу правящей партии 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T18:44+0400

2022-09-13T18:44+0400

2022-09-13T19:43+0400

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новости

ираклий кобахидзе

леван бежашвили

георгий вашадзе

тбилиси

ниноцминда

батуми

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Большинство представителей грузинской оппозиции приветствуют инициативу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" внедрить в стране электронную систему выборов, однако есть и замечания."Грузинская мечта" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года. Электронная система будет использована на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах - это минимум 70% избирателей.В Грузии внедряют электронную систему голосования на выборах>>В правящей партии уверены, что электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.Главный соперникСамая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) согласна поддержать инициативу проведения электронных выборов, однако с условием, что они не пройдут на электронной платформе Центральной избирательной комиссии и Службы государственной безопасности, а финансовую и электронную поддержку окажут партнерские международные организации и государства, заявил депутат Леван Бежашвили.При этом, депутат отметил, что электронные выборы не исключают возможные факты давления, подкупа и т.д., которые могут иметь место во время предвыборной кампании. Поэтому Бежашвили считает, что к вопросу необходимо подойти комплексно."Стратегия Агмашенебели"В свою очередь, лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе назвал инициативу "Грузинской мечты" неприемлемой, а Кобахидзе –мошенником."Он обычный лжец и мошенник… Мы требовали внедрения электронной системы на выборах. Однако не на 70% участков, а на 100%. "Грузинская мечта" хочет оставить высокогорные регионы и этнически населенные места для фальсификации. Поэтому Кобахидзе и выступил с этой инициативой", - заявил Вашадзе.Как отметил Вашадзе, сначала следует охватить маленькие районы, а затем Тбилиси, поскольку, по его словам, в столице Грузии механизм фальсификации гораздо меньше, чем к примеру в Ниноцминда."Лело"Проведение выборов по электронной системе приветствует лидер партии "Лело" Бадри Джапаридзе и заявляет, что они должны пройти на всех 100% избирательных участков страны."Оставлять 30% - это значит, что они попытаются манипулировать в этих процентах… Это оставляет те же риски, которые характеризуют проведенные "Грузинской мечтой" выборы. Поэтому электронное проведение хорошо, но это должно быть на 100%. Это очень важный и принципиальный вопрос", - отметил Джапаридзе."Граждане"Инициативу правящей партии приветствует депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Как отметил оппозиционер, электронное голосование настолько эффективное, что на промежуточных выборах в Батуми не поступало ни одной жалобы от оппозиции, а итоги голосования все знали уже через полчаса после завершения голосования."Подсчет результатов выборов старыми щетками и костяшками домино окончен, завершилось время, когда не могли посчитать голоса до следующего утра… Если "Грузинская мечта" обзаведется электронной системой, то кривляния в день выборов станут частью истории, что будет очень хорошо", - заявил Элисашвили."Гирчи"Правильным шагом считает внедрение электронной системы выборов и депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили.По его словам, создать проблемы всегда можно, однако масштабных проблем не будет."Думаю, что больше не будет претензий к выборам", - добавил Раквиашвили.Как заявил ранее Кобахидзе, в ближайшие дни инициатива правящей команды преобразится в законопроект, после чего, на основании консультаций с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией и экспертами отрасли, будут запланированы практические шаги для оборудования избирательных участков аппаратурой подсчета голосов.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе. По словам Кобахидзе, часть представленных в рабочей группе предложений касается внедрения электронных технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, леван бежашвили, георгий вашадзе, тбилиси, ниноцминда, батуми, грузинская мечта, сгб