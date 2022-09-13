https://sputnik-georgia.ru/20220913/pokhitil-v-tselyakh-zhenitby-i-iznasiloval---fakt-prestupleniya-v-kakheti-dokazan-270404096.html
Похитил в целях женитьбы и изнасиловал - факт преступления в Кахети доказан
Похитил в целях женитьбы и изнасиловал - факт преступления в Кахети доказан
Срок тюремного наказания увеличился с 7,5 года до 15 лет 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T22:37+0400
2022-09-13T22:37+0400
2022-09-13T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Тбилисский апелляционный суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней в регионе Кахети спустя год после его оправдания Гурджаанским районным судом, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.В апелляционном суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый мужчина 21 декабря 2020 года вместе с двумя сообщниками похитил несовершеннолетнюю с целью женитьбы и изнасиловал ее.Дело об изнасиловании школьницы в Грузии: деда признали виновным>>В сентябре 2021 года Гурджаанский районный суд признал всех троих обвиняемых виновными лишь в незаконном лишении свободы и приговорил каждого к 7,5 года тюрьмы. В части изнасилования обвиняемый был оправдан судом первой инстанции.Теперь после признания апелляционным судом мужчины виновным в изнасиловании, он проведет в тюрьме 15 лет.
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грузия, новости, происшествия, кахети, гурджаанский районный суд, тбилисский апелляционный суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, кахети, гурджаанский районный суд, тбилисский апелляционный суд, генеральная прокуратура грузии
Похитил в целях женитьбы и изнасиловал - факт преступления в Кахети доказан
Срок тюремного наказания увеличился с 7,5 года до 15 лет
ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Тбилисский апелляционный суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней в регионе Кахети спустя год после его оправдания Гурджаанским районным судом, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
В апелляционном суде стороне обвинения удалось доказать, что обвиняемый мужчина 21 декабря 2020 года вместе с двумя сообщниками похитил несовершеннолетнюю с целью женитьбы и изнасиловал ее.
В сентябре 2021 года Гурджаанский районный суд признал всех троих обвиняемых виновными лишь в незаконном лишении свободы и приговорил каждого к 7,5 года тюрьмы. В части изнасилования обвиняемый был оправдан судом первой инстанции.
Теперь после признания апелляционным судом мужчины виновным в изнасиловании, он проведет в тюрьме 15 лет.