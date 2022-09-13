https://sputnik-georgia.ru/20220913/stroitelstvom-pervogo-glubokovodnogo-porta-gruzii-zainteresovalis-krupnye-investory-270361144.html
Строительством первого глубоководного порта Грузии заинтересовались крупные инвесторы
Строительством первого глубоководного порта Грузии заинтересовались крупные инвесторы
Имеющаяся на данном этапе информация поможет выбрать "правильного партнера" для развитии проекта, сказал министр 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T09:01+0400
2022-09-13T09:01+0400
2022-09-13T09:01+0400
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поти
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консорциум развития анаклия
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Проектом строительства первого глубоководного порта Грузии, в Анаклия, заинтересованы крупные инвесторы, в том числе из стран Персидского залива и Центральной Азии, заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили журналистам.Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства.По его словам, также был целый ряд визитов в страны Центральной Азии, которые также интересовались портом Анаклия, тем более, что портовая инфраструктура служит интересам именно "Среднего коридора"."Сегодня у нас есть вся информация, которая позволит правильно сформулировать условия, а также выбрать правильного партнера для развитии проекта", - отметил Давиташвили.В понедельник правительство Грузии дало согласие Минэкономики и "Агентству развития глубоководного порта Анаклия" объявить приглашение к выражению заинтересованности в строительстве порта.Законодательство предполагает несколько этапов - идентификация проекта, инициирование, подготовка, выбор частного партнера, реализация и дальнейшая оценка реализации проекта. К этому времени этапы идентификации и инициирования завершены. Как сказал министр, можно ускориться и начать непосредственно с этапа подбора частных партнеров для реализации проекта в кратчайшие сроки.Чтобы условия отбора были подготовлены на высоком уровне, правительство разрешило Минэкономики нанять высококвалифицированную международную консалтинговую группу.Между тем, авторитетная голландская компания MTBS уже выполнены проектные работы высокого уровня. Принимая во внимание новые обстоятельства и процессы в мире, компания актуализировала ранее существовавшие исследования, а также подготовила исследование о портовом секторе Грузии и рекомендации.Проект векаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Власти Грузии решили ускорить реализацию проекта глубоководного порта Анаклия>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.Уже летом 2020 года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, анаклия, поти, тбилиси, консорциум развития анаклия, tbc holding
Строительством первого глубоководного порта Грузии заинтересовались крупные инвесторы
Имеющаяся на данном этапе информация поможет выбрать "правильного партнера" для развитии проекта, сказал министр
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Проектом строительства первого глубоководного порта Грузии, в Анаклия, заинтересованы крупные инвесторы, в том числе из стран Персидского залива и Центральной Азии, заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили журналистам.
Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства.
"В этом году у нас было несколько встреч, среди них была представительная делегация очень крупных портов Абу-Даби, которая ознакомилась с проектом на месте. Сегодня также у нас проходят встречи и обсуждения с несколькими делегациями стран Персидского залива", — сказал Давиташвили.
По его словам, также был целый ряд визитов в страны Центральной Азии, которые также интересовались портом Анаклия, тем более, что портовая инфраструктура служит интересам именно "Среднего коридора".
"Сегодня у нас есть вся информация, которая позволит правильно сформулировать условия, а также выбрать правильного партнера для развитии проекта", - отметил Давиташвили.
В понедельник правительство Грузии дало согласие Минэкономики и "Агентству развития глубоководного порта Анаклия" объявить приглашение к выражению заинтересованности в строительстве порта.
Законодательство предполагает несколько этапов - идентификация проекта, инициирование, подготовка, выбор частного партнера, реализация и дальнейшая оценка реализации проекта. К этому времени этапы идентификации и инициирования завершены.
Как сказал министр, можно ускориться и начать непосредственно с этапа подбора частных партнеров для реализации проекта в кратчайшие сроки.
Чтобы условия отбора были подготовлены на высоком уровне, правительство разрешило Минэкономики нанять высококвалифицированную международную консалтинговую группу.
Между тем, авторитетная голландская компания MTBS уже выполнены проектные работы высокого уровня. Принимая во внимание новые обстоятельства и процессы в мире, компания актуализировала ранее существовавшие исследования, а также подготовила исследование о портовом секторе Грузии и рекомендации.
Проект века
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.
Уже летом 2020 года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.