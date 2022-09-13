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В Грузии задержали рецидивистов, вскрывающих машины иностранцев
В Грузии задержали рецидивистов, вскрывающих машины иностранцев
Обвиняемые вскрывали автомобили, принадлежащие иностранцам, и крали личные вещи и деньги 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T14:40+0400
2022-09-13T14:40+0400
2022-09-13T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Полиция задержала двоих мужчин в районе Казбеги по обвинению в многократном совершении краж из машин, говорится в сообщении на сайте МВД ГрузииУкраденные предметы и деньги изъяты в качестве вещественных доказательств.Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная неоднократно организованной группой". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, казбеги, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, казбеги, преступность в грузии
В Грузии задержали рецидивистов, вскрывающих машины иностранцев
14:40 13.09.2022 (обновлено: 15:26 13.09.2022)
Обвиняемые вскрывали автомобили, принадлежащие иностранцам, и крали личные вещи и деньги
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Полиция задержала двоих мужчин в районе Казбеги по обвинению в многократном совершении краж из машин, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии
По данным ведомства, обвиняемым 51 и 53 года и оба они ранее были судимы. По данным следствия, обвиняемые с использованием т.н. сканера вскрывали автомобили, принадлежащие иностранцам, и крали личные вещи и деньги.
Украденные предметы и деньги изъяты в качестве вещественных доказательств.
Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная неоднократно организованной группой". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.