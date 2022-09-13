https://sputnik-georgia.ru/20220913/v-gruzii-zaderzhali-retsidivistov-vskryvayuschikh-mashiny-inostrantsev-270379089.html

В Грузии задержали рецидивистов, вскрывающих машины иностранцев

В Грузии задержали рецидивистов, вскрывающих машины иностранцев

Обвиняемые вскрывали автомобили, принадлежащие иностранцам, и крали личные вещи и деньги 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T14:40+0400

2022-09-13T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Полиция задержала двоих мужчин в районе Казбеги по обвинению в многократном совершении краж из машин, говорится в сообщении на сайте МВД ГрузииУкраденные предметы и деньги изъяты в качестве вещественных доказательств.Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная неоднократно организованной группой". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

казбеги

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