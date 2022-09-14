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Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты
Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты
Члены движения "Сила народа" прокомментировали интервью исполнительного директора Института Маккейна 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T12:41+0400
2022-09-14T12:41+0400
2022-09-14T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан передала устами исполнительного директора Института Маккейна Эвелин Фаркас то, что не решается открыто говорить - призвала Грузию ввести санкции против России и вступить в военное противостояние с ней, говорится говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".Так депутаты прокомментировали интервью Фаркас "Радио Свобода"*, отметив, что и Институт Маккейна, и радио финансируются из бюджетных средств США, соответственно каждый их посыл можно связать с американскими официальными структурами.По словам депутатов, Фаркас открыто призвала власти Грузии ввести санкции против России, отметив что "сегодня меньше рисков вторжения России в Грузию и военных действий России, чем в прошлом". На вопрос о том, что будет, если в Грузии все-таки откроется второй фронт, Фаркас ответила: "Ну и что, все равно (Россия - ред.) не выиграет". Посольство США использует свою агентуру в Грузии для поляризации - депутаты>>"Хотя, что будет выдано за проигрыш и что за победу, мы хорошо помним на примере войны 2008 года... Грузинский народ не забудет, как американцы помогли Саакашвили спустя два дня после проигранной войны объявить о победе и как грузинский народ заставили праздновать на проспекте Руставели проигранную войну", - сказано в заявлении. По словам депутатов, грузинский народ сам должен сделать выводы из всего этого. Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. *Данная организация выполняет функции иностранного агента
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политика, грузия, новости, келли дегнан, созар субари, грузинская мечта, дмитрий хундадзе, сша
политика, грузия, новости, келли дегнан, созар субари, грузинская мечта, дмитрий хундадзе, сша
Фаркас заявила то, что не решается открыто говорить посол США - грузинские депутаты
12:41 14.09.2022 (обновлено: 14:23 14.09.2022)
Члены движения "Сила народа" прокомментировали интервью исполнительного директора Института Маккейна
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан передала устами исполнительного директора Института Маккейна Эвелин Фаркас то, что не решается открыто говорить - призвала Грузию ввести санкции против России и вступить в военное противостояние с ней, говорится говорится в заявлении депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту".
Депутаты Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили ушли из "Грузинской мечты", чтобы свободно высказывать свое мнение, при этом не ставя партию, которую во многом поддерживают, в неловкое положение. В начале августа они основали общественное движение "Сила народа".
"Г-жа Фаркас практически публично заявила то, что мы активно доказывали на протяжении последних недель, и то, что открыто не рискует говорить посол США Келли Дегнан... Она открыто призывает нас провоцировать Россию санкциями и включиться в военный конфликт с Россией", - говорится в заявлении.
Так депутаты прокомментировали интервью Фаркас "Радио Свобода"*, отметив, что и Институт Маккейна, и радио финансируются из бюджетных средств США, соответственно каждый их посыл можно связать с американскими официальными структурами.
По словам депутатов, Фаркас открыто призвала власти Грузии ввести санкции против России, отметив что "сегодня меньше рисков вторжения России в Грузию и военных действий России, чем в прошлом". На вопрос о том, что будет, если в Грузии все-таки откроется второй фронт, Фаркас ответила: "Ну и что, все равно (Россия - ред.) не выиграет".
"Хотя, что будет выдано за проигрыш и что за победу, мы хорошо помним на примере войны 2008 года... Грузинский народ не забудет, как американцы помогли Саакашвили спустя два дня после проигранной войны объявить о победе и как грузинский народ заставили праздновать на проспекте Руставели проигранную войну", - сказано в заявлении.
По словам депутатов, грузинский народ сам должен сделать выводы из всего этого.
Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.
*Данная организация выполняет функции иностранного агента