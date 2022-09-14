https://sputnik-georgia.ru/20220914/garibashvili-gruziya-obespokoena-obostreniem-konflikta-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-270434717.html

Гарибашвили: Грузия обеспокоена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном

Гарибашвили: Грузия обеспокоена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном

Боевые действия вспыхнули на армяно-азербайджанской границе в ночь на вторник 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T21:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Грузия обеспокоена обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном и надеется на скорейшее начало переговоров, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили на пресс-конференции в Берлине.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.Он выразил надежду, что вскоре начнутся переговоры, которые приведут к завершению конфликта."Все действия, которые ухудшат обстановку, должны стать причиной нашего общего сожаления, поэтому я надеюсь, что стороны как можно скорее вернутся на путь переговоров, сядут за стол, и конфликт будет исчерпан", - сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.Он также напомнил о роли Грузии в качестве посредника в налаживании армяно-азербайджанских отношений в 2021 году."Хочу так же сказать, что в прошлом году у нас была успешная медиация между странами - нашими друзьями, когда при моем личном участии мы смогли освободить 15 пленных военных Азербайджана, а Армения в ответ передала карты по важным территориям, заминированным территориям", - сказал Гарибашвили.Обострение между Баку и Ереваном: ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком>>После обострения конфликта в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, франк-вальтер штайнмайер, армения, азербайджан