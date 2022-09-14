https://sputnik-georgia.ru/20220914/ischenko-ob-ugroze-yadernoy-voyny-nastuplenii-novogo-mira-i-o-lozhnoy-smelosti-stran-baltii-270407815.html

Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии

Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии

Политолог Ростислав Ищенко порассуждал о политической ситуации вокруг СВО на Украине и судьбе Европы в перспективе 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T13:32+0400

2022-09-14T13:32+0400

2022-09-14T13:42+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

европа

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Почему Германия отказывается поставлять свои танки на Украину? Когда наступит новый мир и будет ли в нем место для Европы? Можно ли выиграть ядерную войну? Как страны Балтии решают свои проблемы за счет России? - все эти вопросы обсудили в программе "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко. Подробнее смотрите в нашем видео.

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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, европа, видео