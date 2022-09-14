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Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии
Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии
Политолог Ростислав Ищенко порассуждал о политической ситуации вокруг СВО на Украине и судьбе Европы в перспективе 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T13:32+0400
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Почему Германия отказывается поставлять свои танки на Украину? Когда наступит новый мир и будет ли в нем место для Европы? Можно ли выиграть ядерную войну? Как страны Балтии решают свои проблемы за счет России? - все эти вопросы обсудили в программе "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко. Подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, европа, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, европа, видео

Ищенко об угрозе ядерной войны, наступлении нового мира и о ложной смелости стран Балтии

13:32 14.09.2022 (обновлено: 13:42 14.09.2022)
© video: Sputnik
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Политолог Ростислав Ищенко порассуждал о политической ситуации вокруг СВО на Украине и судьбе Европы в перспективе
Почему Германия отказывается поставлять свои танки на Украину? Когда наступит новый мир и будет ли в нем место для Европы? Можно ли выиграть ядерную войну? Как страны Балтии решают свои проблемы за счет России? - все эти вопросы обсудили в программе "Честная аналитика" с политологом Ростиславом Ищенко.
Подробнее смотрите в нашем видео.
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