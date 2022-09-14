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Оппозиция: власти Грузии собираются ввести цензуру в СМИ

Оппозиция: власти Грузии собираются ввести цензуру в СМИ

Опасность в поправках в закон "О вещании" увидели члены партий "Европейская Грузия" и "Стратегия Агмашенебели" 14.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Оппозиционеры увидели в инициированных правящей партией Грузии поправках в закон "О вещании" опасность введения цензуры в СМИ.Согласно одной из поправок, человек, который сочтет свои законные интересы нарушенными, без суда получит право требовать от СМИ опровержения или исправления распространенной информации. Если же СМИ откажется, можно будет пожаловаться в Национальную комиссию по коммуникациям.Лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия напомнил о том, чем руководствовались прежние власти при принятии в 2004 году закона "О вещании". По его словам, было принципиально, чтобы все что, связанно с содержанием, было вопросом саморегулирования СМИ. Если же человек считал, что его оболгали, он мог иди в суд."Это было сделано в такой форме осознанно, исходя из угроз, которые представляет собой любое правительство в условиях традиции слабой демократии. Сейчас они хотят изменить этот принципиальный вопрос, чтобы заняться регулированием содержания в СМИ, что является угрозой", - сказал Бокерия.Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии>>Между тем председатель парламента, представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили назвал законопроект "выполнением директив Евросоюза"."Если мы не осуществим имплементацию директив, нас исключат из Творческого объединения Европы, и у нас не будет доступа к нему", - сказал Папуашвили.При этом он подчеркнул, что на данном этапе окончательное решение не принято и обсуждение по спорному пункту законопроекта будет открытым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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