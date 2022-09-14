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Оппозиция: власти Грузии собираются ввести цензуру в СМИ
Оппозиция: власти Грузии собираются ввести цензуру в СМИ
Опасность в поправках в закон "О вещании" увидели члены партий "Европейская Грузия" и "Стратегия Агмашенебели" 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T22:20+0400
2022-09-14T22:20+0400
2022-09-14T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Оппозиционеры увидели в инициированных правящей партией Грузии поправках в закон "О вещании" опасность введения цензуры в СМИ.Согласно одной из поправок, человек, который сочтет свои законные интересы нарушенными, без суда получит право требовать от СМИ опровержения или исправления распространенной информации. Если же СМИ откажется, можно будет пожаловаться в Национальную комиссию по коммуникациям.Лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия напомнил о том, чем руководствовались прежние власти при принятии в 2004 году закона "О вещании". По его словам, было принципиально, чтобы все что, связанно с содержанием, было вопросом саморегулирования СМИ. Если же человек считал, что его оболгали, он мог иди в суд."Это было сделано в такой форме осознанно, исходя из угроз, которые представляет собой любое правительство в условиях традиции слабой демократии. Сейчас они хотят изменить этот принципиальный вопрос, чтобы заняться регулированием содержания в СМИ, что является угрозой", - сказал Бокерия.Прогресс или мошенничество? Реакция оппозиции на внедрение электронных выборов в Грузии>>Между тем председатель парламента, представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили назвал законопроект "выполнением директив Евросоюза"."Если мы не осуществим имплементацию директив, нас исключат из Творческого объединения Европы, и у нас не будет доступа к нему", - сказал Папуашвили.При этом он подчеркнул, что на данном этапе окончательное решение не принято и обсуждение по спорному пункту законопроекта будет открытым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Оппозиция: власти Грузии собираются ввести цензуру в СМИ
22:20 14.09.2022 (обновлено: 22:34 14.09.2022)
Опасность в поправках в закон "О вещании" увидели члены партий "Европейская Грузия" и "Стратегия Агмашенебели"
ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Оппозиционеры увидели в инициированных правящей партией Грузии поправках в закон "О вещании" опасность введения цензуры в СМИ.
Согласно одной из поправок, человек, который сочтет свои законные интересы нарушенными, без суда получит право требовать от СМИ опровержения или исправления распространенной информации. Если же СМИ откажется, можно будет пожаловаться в Национальную комиссию по коммуникациям.
"В проекте есть "мина", которая создает угрозу свободе слова, и проект можно рассматривать как введение цензуры", - сказал член партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.
Лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия напомнил о том, чем руководствовались прежние власти при принятии в 2004 году закона "О вещании". По его словам, было принципиально, чтобы все что, связанно с содержанием, было вопросом саморегулирования СМИ. Если же человек считал, что его оболгали, он мог иди в суд.
"Это было сделано в такой форме осознанно, исходя из угроз, которые представляет собой любое правительство в условиях традиции слабой демократии. Сейчас они хотят изменить этот принципиальный вопрос, чтобы заняться регулированием содержания в СМИ, что является угрозой", - сказал Бокерия.
Между тем председатель парламента, представитель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Шалва Папуашвили назвал законопроект "выполнением директив Евросоюза".
"Если мы не осуществим имплементацию директив, нас исключат из Творческого объединения Европы, и у нас не будет доступа к нему", - сказал Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что на данном этапе окончательное решение не принято и обсуждение по спорному пункту законопроекта будет открытым.